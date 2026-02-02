史上第一位中國大陸配偶立委 李貞秀不滿抹黑國安疑慮：對台灣行政太沒信心

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

中國大陸籍配偶李貞秀將就任民眾黨不分區立委，未來有權調閱索取涉及機敏資訊，被指有國安疑慮。李貞秀今（2）日表示，執政當局如果真心關注國家安全，對於自己依法就職立委就不該「貼標籤」，嘴喊多元平等卻大搞政治抹黑，這種「語言暴力」令人遺憾。

準民眾黨不分區立委李貞秀獲中選會頒發當選證書。（圖／民眾黨）

民眾黨6席不分區立委2月1日起辭去職務，由另六位前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸籍配偶李貞秀依序遞補，並由中選會正式公告確認遞補出任。

李貞秀將於3日宣誓就職，但因還未完成放棄中華人民共和國國籍程序，被認為恐造成台灣國安威脅。

內政部引用《國籍法》規定指出，李貞秀應於就（到）職日起1年內將喪失證明繳交給立法院，否則應由立法院解職。內政部解釋，依《國籍法》第20條規定，兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制的公職，應於就（到）職前放棄外國國籍，並於1年內完成喪失程序，並取得證明文件。這項規定適用於全體國民，不論是原生中華民國國籍者，或歸化取得身分的新住民，皆須於擔任公職前放棄他國國籍，以表達對國家的唯一效忠，而中配身分者，除須符合《兩岸人民關係條例》規定在台設籍滿10年外，就職前同樣須符合《國籍法》相關規範。

民進黨立委吳思瑤也說，看《國籍法》就知道擔任公職必須放棄雙重國籍，這並非針對任何國籍，而是所有公職人員的基本義務，行政機關應考慮拒絕李貞秀答詢或索要資料，立法院也必須重新審視有關國安議案的議事規則。

李貞秀對此回應，自己是依照《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》正當程序產生的立法委員，背景其實也代表了廣大新住民在台灣社會中重要的角色，如今將就任便是台灣民主制度接納多元聲音的成果，這就是民主自由可貴的具體實踐，別老是抹黑又貼標籤。

李貞秀強調，依照《中華民國宣誓條例》第6條規定，「立法委員將恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權」，恪遵的當然是中華民國憲法、依據的是中華民國的法律行使職權，並沒有自己獨特與別人不同的情形。

李貞秀進一步指出，等到就任立委後就是監督行政機關依法行政，大家都是遵循中華民國法律行事，倒是執政黨立委何必在自己根本還沒就任前，逕自「未審先判」幻想李貞秀未來的質詢、索取資料或是參加會議會讓行政機關跟立法院議事產生「國安」問題？這對台灣的行政體制太沒自信了。

李貞秀重申，族群多元背景絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成「國安風險」。她批執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，語言暴力實在令人遺憾，其實出身從來不應成為絆住投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲，希望各界理性看待。

