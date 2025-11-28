史上第一槌！全球首支潮牌股票上市 天王「菲董」走進證交所成共同股東

國際中心／蕭翰弦報導

由NIGO（左）創立潮牌昨天正式在東京掛牌上市，由美國樂壇流行天王「菲董」共同持股（圖／翻攝自IG @nigo）

全球街頭潮牌迎來象徵性一刻。由NIGO 創立、並由美國知名流行天王「菲董」Pharrell Williams 共同持股的日本潮牌 「HUMAN MADE」，昨（27）日正式在東京證券交易所成長市場（Growth Market）掛牌上市，被日本財經界稱為「史上最潮股票代號」。這也是全世界第一支真正從街頭文化走向資本市場的日系潮流品牌，吸引大量年輕投資者與機構關注。

由NIGO與「菲董」Pharrell Williams以及公司成員們在東京證交所合影（圖／翻攝自IG @ouispeakfashion_jp）

當日上市敲鐘儀式氣氛熱烈，現場畫面更迅速在全球社群引發討論。從照片可見，品牌創辦人NIGO以他招牌的冷靜神態現身紅毯，他身穿全套水洗丹寧造型，實色牛仔外套搭配寬版丹寧褲，內搭白T，頭戴卡其色帽款，並配上深色墨鏡，風格簡潔卻極具原宿潮流精神。

NIGO與Pharrell Williams兩人一同敲鐘正式掛牌上市（圖／翻攝自IG @nigo）

另一邊站著正是品牌共同股東、世界級音樂歌手同時也是現任LV男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams，他身穿白色短袖T恤、復古喇叭牛仔褲，搭配綠色棒球帽與墨鏡，肩頸間戴著金鍊，整體造型將街頭與奢華語彙融合得極自然。兩人同時拿著儀式槌敲響巨鐘，象徵街頭潮流正式跨入資本市場，現場背景為東京證交所紅白格紋視覺牆，氣勢如同拍攝時尚品牌拍攝大片。

NIGO為知名潮牌Bape創辦人，從日本裏原宿起家與菲董有22年交情。（圖／翻攝自日網）

根據上市前公開資料，HUMAN MADE 此次 IPO 以每股2,920日圓定價，募集資金約27億日圓，估值高達720億日圓（約 台幣144.6億元）。日本財金媒體指出，此次承銷需求高達超過60倍，其中機構投資者約35倍、散戶更達80倍，成為當季最受矚目的IPO 之一。上市首日股價收在3,440日圓，較公開價格上漲9.9%，展現市場對潮流品牌跨界金融市場的高度期待。

NIGO現為KENZO創意總監，Pharrell Williams則為LV創意總監，兩人掌管全球半邊時尚圈。（圖／翻攝自IG@pharrell）

該品牌近年成長速度驚人，營收從2021年的18億日圓，大幅跳升至2025年1月期的112億日圓。此次募資將投入拓展日本門市、強化線上銷售系統、增設海外子公司，以及加速全球化布局。目前HUMAN MADE 已在上海、首爾、香港設有據點，持續推動「CULTIVATE CULTURE」理念，將日本街頭文化帶往世界。

NIGO妻子為知名女星牧瀬里穂。（圖／翻攝自IG@rihomakise）

現年54歲的NIGO本名長尾智明（Tomoaki Nagao），他的藝名「NIGO」來自於他長相與日本潮流教父藤原浩非常相似，被朋友戲稱為「藤原浩2號」，日文發音近似「2號」因而得名，他本人也非常喜歡這個稱呼，原為全球知名潮牌Bape創始人，然而一度負債40億，後將品牌售於香港 I.T集團經營，該集團董事長正是女星邱淑貞的夫婿沈嘉偉，隨後將原本在原宿的創始潮牌HUMAN MADE重新復活，NIGO同時也是時尚品牌KENZO的現任創意總監。

