史上第一樁！無人機闖花監空投威士忌、檳榔 嫌犯落網了

羅男用無人機空投威士忌以及檳榔至花蓮監所。（圖／翻攝畫面）

今年（2025）9月14日發生無人機空投物資給受刑人的案件，內容物包括威士忌與檳榔，所幸被管理人員發現，並將計就計引出受刑人陳男以及投遞物資的羅男，監所也通報花蓮刑大介入偵辦，並於10月15日成功逮到29歲的羅嫌。

整起事間發生於9月14日晚間10時許，花蓮監獄的晚班同仁正在停車時，無意間發現一輛轎車也停在監所籃球場的圍牆外，形跡相當可疑，於是便通報值班人員透過監視器加強監控。

而在其停留期間，發現監所籃球場內有一架無人機飛進，並且2次空投丟擲2顆排球。待人員查看以後，發現排球有明顯黏貼與縫合的痕跡，打開後才驚見裡面竟然有威士忌4瓶以及檳榔6包。

廣告 廣告

後續監所人員將記就記，把原先2顆排球掉包成真的排球，讓接應的受刑人領取，並成功藉此找到策畫空投物資的陳姓受刑人，並火速通報花蓮刑大介入偵辦此案。後續，10月15日警方成功在花蓮市逮捕29歲的羅嫌，並成功尋獲無人機、遙控器、電池等證物，羅男到案後也坦承犯案。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光

公托虐童2／劣師起訴後申請身障證明獲輕判 承審法官、檢察官背景嚇壞家長