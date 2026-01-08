史上第一次總預算至今未付委！卓揆：期待立院給國家多一絲絲溫暖

行政院長卓榮泰今（8）日在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵以及多位內閣部會首長陪同下，舉行院會後記者會，卓榮泰在會中說明立法院尚未審議115年度，導致各部會新年度的新興計劃無法執行。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院主計總處今（8）日在院會報告「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」案，共有2992億預算無法動支。行政院長卓榮泰親上火線召開記者會強調，這是史上第一次，到了新年度總預算案連付委都還沒有，是憲政史上的第一次，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，喊話立法院盡快審議總預算，也請各部會首長詳細向立法院說明爭取，「行政院會在這樣的環境下，跟國人一起期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。此外，有6個縣市的財務調度會因新版財劃法施行發生問題，恐怕要舉債，分別是屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣。

卓榮泰說，新年度原本想排定的第一個報告是新政策、新計劃全面執行的報告，但非常無奈的，第一場報告卻是「115年度中央政府總預算未能依限完成審議報告」。他強調，無法動支的預算總額高達2992億，包括：新興計畫1017億、經常性經費延續性經費計劃增加的有1805億，加上第一、第二預備金170億，總數就是2992億。有13個部會在院會提出受影響的部分，地方財政也受到嚴重衝擊，總計有637億與地方建設福利相關新興計畫難以執行。

另外，卓榮泰也指出，114年3月21日公布的《財政收支劃分法》修法，對地方政府財政分配不均，所以中央政府特別在115年度總預算中編列321億，確保相關縣市獲配的統籌分配稅款能不少於去年。現在還有6個縣市的財務調度會發生問題，恐怕要舉債，分別是屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣。

卓榮泰也提到，國防預算所受影響是最多的，高達752億，包括：國防部彙整出來的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員方面，都受到極大影響。特別是最近發生戰鬥機墜海事件，在今年的中央政府總預算中，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等，也都在其中，「不能及時展開，影響之大難以形容，戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰以及後勤維護保護等任務推動，都受到極大影響」。

卓榮泰感性的說，今年的冬天雖然來得比較晚，但這幾天大家都可以感受到冷氣團威力，天氣這麼冷，「我們真的應該給國人更多溫暖，不論是長者、新生兒、弱勢家庭、青年朋友、婦女同胞，甚至是國家運動員、國軍姊妹弟兄們，只要給政府多一點時間、多一點支援，就算多幫助一個人，我們都願意」。

卓榮泰強調，「國家正在跟時間賽跑，跟全世界競爭。」如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，「國家的經濟力正在往上飛揚，股市相當的好，我們只想分配得更公平，要更多的時間資源來做」。

最後，卓榮泰表示，還是要請立法院盡快審議115年度中央政府總預算，給中華民國台灣國人寒冬中一絲絲的溫暖。他也要求各部會首長，面對立法院審議的時候，詳細充分說明爭取預算、維護預算的各種理由，得到立法院的支持，讓政府用最大的力量照顧、服務國人。他對立法院喊話，請朝野各政黨能共同合作，審預算是立法院的職責、編預算是行政院的工作，「我們一起完成，一起為國家為台灣投資未來把握現在，才能守護國安壯大台灣」。

