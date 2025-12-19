史上第1人！王力宏成都演唱會AI跨界領跑 與機器人共舞

王力宏《最好的地方》成都演唱會，他與宇樹機器人共舞。（西東音樂提供）

王力宏昨（18日）晚在成都舉辦《最好的地方》演唱會，他與宇樹機器人的人機共舞舞台，不僅燃炸全場，更印證了他在音樂、創新與AI領域持續領跑的行地位。

王力宏開創「古典流行化」先河到打造中式嘻哈新範式，將京劇、崑曲等東方元素與R&B、EDM等國際潮流無縫融合，經典歌〈心中的日月〉、〈蓋世英雄〉等作品至今仍是跨文化音樂的典範，全球唱片銷量突破五千萬張。

王力宏將音樂與機器人結合演出，燃炸全場。（西東音樂提供）

在創新與AI領域，他更是早有佈局，2017年推出首張AI主題數字專輯《A.I. 愛》，以音樂為載體探討科技與人性的命題，成為華語樂壇AI跨界的先行者。此次成都演唱會，他再度將AI技術落地舞台，宇樹機器人憑借精准的AI節奏對齊技術，與他同步完成武術質感的舞蹈動作，360度環形屏加持下，科技感與舞台張力完美融合，展現了AI在演出場景的前沿應用。

王力宏在創新與AI領域，早有佈局。（西東音樂提供）

