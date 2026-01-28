史上第1首西洋歌奪冠！Hit Fm「2025年度百首單曲」名單曝光 〈Golden〉年度第1

動畫電影《Kpop獵魔女團》神曲〈Golden〉脫穎而出，強勢奪下Hit Fm聯播網「2025年度百首單曲」冠軍寶座。環球音樂提供

Hit Fm聯播網「2025年度百首單曲」大型票選結果出爐！在加總投票數直逼1000萬票、345首歌曲的激烈廝殺中，最終由Netflix現象級動畫電影《Kpop獵魔女團》神曲〈Golden〉脫穎而出，強勢奪下冠軍寶座。完整名單共計進榜57首中文、24首日亞及19首西洋單曲，反映出2025年多元且精彩的樂壇樣貌。

〈Golden〉作為片中女團HUNTR/X的代表作，自2025年發布後便勢不可擋，官方歌詞版MV在YouTube已突破10億次觀看，成為全球熱門音樂影片第1名。

這首歌不僅在第83屆金球獎奪下「最佳原創歌曲」，更獲得第98屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲提名，正準備角逐最高榮耀。電影本身也創下驚人紀錄，目前累積觀看次數超過3億，正式超越《魷魚遊戲》第一季，成為Netflix史上觀看次數最高的影視作品總冠軍。

宇多田光、SJ 後第三人！HUNTR/X 橫掃西洋榜

分析歷年榜單，HUNTR/X的〈Golden〉意義非凡，它是繼1999年宇多田光的〈FIRST LOVE〉、2009年SUPER JUNIOR的〈SORRY, SORRY〉後，史上第三組拿下冠軍的外文歌曲，更是首支奪冠的西洋單曲。

原唱EJAE、AUDREY NUNA及REI AMI以超實力派天籟，完美傳遞了爆棚的正能量，由於歌曲音域極高且難度極大，被網友封為「超難翻唱神曲」。這股熱潮也延續至社群平台，引發無數影迷與各國巨星挑戰飆唱，短影音鋪天蓋地。

除了奪冠的〈Golden〉，同劇中展現魅力的男團Saja Boys也表現亮眼，其代表歌曲〈Soda Pop〉一舉獲得第24名的佳績，顯示出《Kpop獵魔女團》的音樂影響力已跨越虛擬與現實的邊界。

CORTIS〈GO!〉奪下2025 Hit Fm 年度百首單曲第2名。翻攝CORTIS Official Facebook

第二名社群紅人 「吳麗萍好像搭丟賽」洗腦

2025 Hit Fm年度百首單曲第二名由出道不到半年的韓國GenZ世代新男團CORTIS歌曲〈GO!〉拿下，憑藉著台灣網友發揮創意改寫的一句歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」在社群引發熱議。

BLACKPINK成員JENNIE在2025年3月發行個人首張正規專輯《Ruby》，主打歌〈like JENNIE〉獲得廣大聽眾跟歌迷支持，票選成為2025 Hit Fm年度百首單曲第3名。

盧廣仲〈太陽與地球〉獲得2025 Hit Fm 年度百首單曲第4名。Hit Fm提供

盧廣仲撐住華語歌曲 三首歌入榜年度百大

盧廣仲全情歌專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》共有3首歌曲入榜，盧廣仲也是這次2025 Hit Fm年度百首單曲中名次最高的華語男歌手。〈太陽與地球〉獲選為2025 Hit Fm年度百首單曲第4名，〈一夜一夜一夜〉票選第54名，〈愚人節快樂〉71名。完整名單請參考：https://www.hitoradio.com/100hits2025/billboard_2025.php



