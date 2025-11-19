即時中心／林韋慈報導



美國時間18日晚間，於紐約蘇富比新全球總部售出了一幅奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）的肖像畫，在拍賣會上以2億3640萬美元（約新台幣75億元）成交，成為拍賣史上成交價第2高的藝術品，僅次於達文西的「救世主」（Salvator Mundi），該幅畫作於2017年以4億5000萬美元成交。







根據法新社報導，奧地利象徵主義大師克林姆（Gustav Klimt）畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」（Bildnis Elisabeth Lederer）超越了安迪·沃荷以性感女神瑪麗蓮夢露為主題的「藍色瑪麗蓮」，成為拍賣史上第二高售價的拍賣品，6位競標者展開長達19分鐘激烈的競標，才得以標下這幅1914至1916年完成的著作。



這幅作品描繪克林姆主要贊助人的女兒，她身著一件白色輕薄紗衣，站在一幅帶有亞洲風格圖案的藍色掛毯前。這件全身肖像作為氛圍華麗，融合東亞意象、野獸派色彩與維也納上流社會優雅，是今晚拍賣中三件克林姆油畫巨作中的首件。它們展現克林姆的高峰創作，寶石般的草地、色彩交響曲與大膽構圖，皆是他經典肖像畫的標誌。

廣告 廣告

負責此次拍賣的蘇富比（Sotheby's）並未透露買家身分。目前拍賣史上成交價最高的畫作仍是據信出自達文西之手的「救世主」（Salvator Mundi）。而克林姆的另一幅高價售出的作品是1917年繪製的「持扇的女子」，於2023年以35億台幣拍賣售出，「伊莉莎白·萊德勒肖像」也破了目前克林姆作品的拍賣紀錄，得主是一位神秘買家透過電話購得。









原文出處：快新聞／史上第2高！克林姆畫作75億天價拍出 僅輸達文西「這幅畫」

更多民視新聞報導

中國國台辦揚言「跨國鎮壓」懲台獨 沈伯洋不忍了：必受國際制裁

新光三越早就公告改裝「市府沒警覺」 盧秀燕竟稱：就像有人偷偷沒報稅

堅偉大戰2.0？王世堅喊話「競爭已過去」 大讚何志偉「奇兵」選桃園

