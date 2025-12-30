史上第2高！共機單日130架次擾台 中國軍演首日22共艦海警船侵擾

因應中國對台展開「正義使命-2005」軍演，國防部公布從12.29上午6時起至12.30上午6時止，偵獲共機130架次（逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域90架次）、共艦14艘及8艘公務船侵擾台海周邊。國防部



因應中國昨天（12/29）突然宣布對台灣展開軍事演習，國防部昨天上午起高度戒備，下令第一線部隊依據交戰規則（R.O.E）適切應處，也避免猜槍走火。國防部今天（12/30）公布從昨天上午6時起至今天上午6時止，總計偵獲共機130架次（逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域90架次）、共艦14艘及8艘公務船侵擾台海周邊。昨天一整天共機單日擾台的次數，也僅次於2024年「聯合利劍-2024B」的單日153架次。

空軍F-16V (構改型)戰鬥機以「狙擊手莢艙」迎頭監控中共殲-16戰機。國防部提供

根據國防部今天上午公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，從昨天（12/29）清晨6點鐘就有共機越過台海中線中段，一直到今天清晨6時共有60架次主、輔戰機，另外，在台灣防空識別區（ADIZ）北方，從昨天上午07時20分起至晚間20時為止，也偵獲中共主、輔戰機共24架次。

至於在西南空域方面，國軍從昨天上午06時40分起至晚間18時55分則偵獲 中共主、輔戰機與無人機共42架次。在東南空域方面，則是在13時55分起至下午17時為止，偵獲4架次主戰機。

因應中國對台軍演，國防部公布2025.12.29下午3時30分也在基隆西北方59海浬發現一枚中國空飄氣球，約40分鍾後消失。國防部

另外，國防部在昨天下午3時30分，也在基隆西北方發現一枚中共空飄氣球，高度約29000英呎，約40分鐘後消失在基隆北方。

對於上述共機、共艦、海警船與空飄氣球等動態，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

