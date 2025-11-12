史上第3晚僅次南瑪都、吉達！鳳凰成58年首次11月登陸颱
原颱風鳳凰已於12日晚間19:40登陸屏東恆春，成為58年來首個在十一月登陸的颱風，也是史上第三個最晚登陸的颱風，僅次於2004年的南瑪都與1967年的吉達颱風。隨著登陸，鳳凰的強度逐漸減弱，已降為熱帶低壓，並宣告解除颱風警報。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」於12日晚間8時許發文，並指出，鳳凰颱風的殘餘雲系將持續向東移動，並逐漸遠離台灣。然而，隨著北部風向轉為偏北，預期會有較多降雨，特別是在台灣的東部地區。南部的居民也需注意，因為降雨將會增強，可能影響日常生活。
許多網友在社交媒體上表達對今年颱風頻繁的關注，並詢問降雨的具體情況。氣象署提醒，雖然颱風強度減弱，但仍需保持警惕，特別是在中南部地區，降雨仍然可能造成影響。
