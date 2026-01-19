史上第3高 凱基人壽砸101億 標下陸保廠C基地

凱基人壽砸101億元拿下陸保廠。（本報資料照片）

財政部國產署19日開標去年第5批地上權，原六張犁陸軍保養廠C區基地順利標出，凱基人壽以高達51.17％的溢價率，101億元的標金擊敗華固建設的78億元，順利取得台北市大面積精華土地的地上權，將以「大健康生態圈」概念打造指標性複合多功能健康園區。

凱基人壽指出，該基地方正、地理位置極其優越，為市中心極具「獨特性」與「稀有性」乾淨素地，符合長期穩健投資原則，以及投報率的相關規定，且此標的地上權年期長、地段精華，有助於強化資產配置穩定性，並兼顧保戶權益與企業永續發展目標。

國產署此次標售的陸保廠C基地標的，屬於大面積住宅區土地，基地三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目之台北市精華地區優質標的，基地及區位條件俱優。

此次投標有兩家業者投標，凱基人壽出價101億元、華固建設出價78億元。對於凱基人壽溢價率高乎預期，國產署官員表示，投標者預期財務化、財務評估後，具勢在必得的決心，因此才會有這麼高的溢價率，也透露最近壽險業投標的情況，確實比較熱絡。

回顧國產署招標歷史，最高標金是南山人壽以312.8億元標得世貿三館；其次中國人壽（凱基人壽前身）以141.7億元標得台北學苑，如今該地已建成凱基金控總部；凱基人壽此次是繼投標台北學苑之後再度投標，以101億元標得陸保廠C基地，也寫下歷史第3高紀錄。

壽險業者表示，凱基人壽此次出手，除是瞄準「標一塊就少一塊」的台北市精華區大面積土地，高溢價展現非要不可決心，也藉此宣告在不動產投資「會更積極」，透過打造台北市中心最具指標性的複合多功能健康園區，也與其近年深耕樂齡保戶的目標契合。