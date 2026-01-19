史上第3高！凱基人壽101億標下「陸保廠C基地」 前10大地上權案一次回顧

台北市信義區原六張犁陸軍保養廠C區基地。李政龍攝



財政部國產署北區分署今（19）日地上權開標，凱基人壽以101億元氣走華固建設，溢價率51%，成功標下緊鄰台北101大樓、原陸保廠C基地地上權。國產署表示，這已是凱基人壽（原中國人壽）繼2013年標得台北學苑以來，第2次得標，也是史上地上權招標史上第3大案。

國產署表示，陸保廠C基地的設定地上權存續期間70年，地租年息率3.5%（其中1%隨申報地價調整，2.5%不隨申報地價調整），地上權及地上建物得辦理一部讓與。以2024年公告地價計算，年地租6,184萬餘元。本案如果順利簽約，契約期間將為政府創造遠超過145億元的收入。

國產署也同時回顧國有非公土地設定地上權前10大案件，除了第10名、在2010年由日勝生關係企業、兆曜實業以近20.09億元標得大安區住四地上權，後建成「仁愛本真」，還被封為史上最貴的地上權百坪豪宅之外；其他前9名地上權皆由金融、壽險或銀行得標。

史上金額最高案件為南山人壽在2010年，以312.76億元標得世貿三館用地；第2名為2013年中國人壽（凱基人壽前身）以141.68億元標得台北學苑及中崙眷舍。第3大案即為凱基人壽今天以101億元標下的陸保廠C基地。

第4大案為2010年由全球人壽以97.8億元標下台北市松山區國泰營區；第5為2018年由元大銀行以82.01億元標下空官中心；第6大是2019年元大人壽以53.3標下捷運松江南京站地上權，預計建成商辦。

第7大案為2016年全球人壽以41.388億元標下原希望廣場，開發為台北資訊園區第三期，結合金融科技、AI等數位產業。

至於去年（2025）年8月 才由元大人壽以21.97億元得標的原AIT舊址，該地段被形容為台北市「精華中的精華」，因土地面積最小，只2,785平方公尺，僅為歷年第8大地上權案。而元大人壽去年5月以21.777億標下的松江路靜巷住三土地則是歷年第9大。

總計前10大地上權招標案中，南山人壽雖只有1案，但金額312.76億元，單筆金額遙遙領先各金融壽險業；凱基人壽則有2案；全球人壽也有2案；元大人壽及銀行則共有4案。

國產署表示，因應國際經濟情勢變化，近期不動產市場投資人多抱持觀望態度，但本次推出陸保廠C基地，為台北市信義區少數僅存精華區土地，面積1.5918公頃（約4,815.2坪），三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院，及捷運台北101／世貿站，生活及商業機能優越，因此吸引2封標單，最後凱基人壽以101億元，擊敗華固建設的78億元，順利取得陸保廠C基地地上權70年。

國產署指出，公告招標設定地上權自2010年迄今共標脫215宗土地，標脫面積70.2公頃，2025年迄今已有3件壽險業投標地上權標；地上權人興建產品類型除住宅外，尚有企業總部、旅館、商場及醫療院所等多元產業使用，未來將持續篩選優質標的列標。

