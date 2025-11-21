史上第6慘！ 台股收盤跌991點 股民：蒸發千萬

財政部次長阮清華直言國安基金還沒退場，大家不用太擔心。（圖／TVBS）

黑色星期五，台股開低走低，盤中甚至一度崩跌1030點，終場重挫991點，創下史上第6大收盤跌點，台積電也跌70元，失守1400元關卡，讓許多股民心在淌血，甚至有人蒸發近千萬，另外記憶體族群更慘遭血洗，不過財政部次長阮清華直言國安基金還沒退場，大家不用太擔心。

黑色星期五，台股開低走低。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「黑色星期五，台股綠油油，開低走低，加權指數在盤中重挫超過千點，另外一頭台積電也跌破1400元。」台股加權指數週五開盤跳水，跌604點來到26821點，盤中甚至一度跌1030點，來到26395點，創盤中歷史第7大跌點，收盤跌991點到26434點，是史上第6大收盤跌點。電子權值、AI概念股紛紛急殺，台積電終場跌70元，失守1400元來到1385元，鴻海跌11.5元到225元，廣達跌4元到270元，聯發科跌40元至1145元。

台積電終場也跌70元，失守1400元關卡。（圖／TVBS）

投資達人「不敗教主」陳重銘：「我至少大概也蒸發將近千萬，過去AI族群還是漲太高、漲太高，所以說高點修正是難免。」股民像洗三溫暖，畢竟台股幾乎把週四的漲點都吐回，其中記憶體族群更慘遭血洗，群聯、華邦電、南亞科下探到跌停。分析師陳石輝：「美股會下跌最重要的原因是因為11月份公布的美國的非農就業指數（數據）非常非常好，那當然整個大家就在12月會不會降息就落空了；跌幅最大的是美光，也就是記憶體部分這裡，也因為這樣，所以今天（11/21）我們台股整個在記憶體部分也被狙殺大跌。」

財政部次長阮清華直言國安基金還沒退場，大家不用太擔心。（圖／TVBS）

專家分析，週四台股大漲受惠於輝達財報救全村，不過行情只有1天，由於受到美股拖累，週五台股熄火。另外輝達評估要在下一代AI伺服器中改用行動裝置常用的低功耗記憶體，是否加劇供應鏈吃緊、讓記憶體價格翻倍，各界關注。分析師陳石輝：「我認為輝達它未來可能會採取多樣性的（規格調整）。」而財政部次長阮清華則直言，台股基本面穩健，這可能是短期的波動，現在國安基金還沒退場，大家不用太擔心，就盼給市場打強心針。

