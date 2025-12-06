史上規模最大世界盃48隊分組出爐

國際足總主席英凡提諾（左起）、美國總統川普、墨西哥總統薛恩鮑姆及加拿大總理卡尼在2026年世界盃足球賽抽籤儀式合影。 （路透）

本報綜合外電報導

2026年世界盃足球賽6日在華府甘迺迪中心完成預賽分組抽籤。衛冕軍阿根廷和奪冠熱門西班牙都被分配到相對有利的小組。

報導指出，目前已有42隊踢進明年夏天的會內賽，還有22隊將透過明年3月的附加賽，爭取最後6張會內賽門票。

2026年美加墨世界盃將是史上規模最大的世足賽，繼1998年法國世足賽擴編為32隊後，這次再擴大至48隊參戰，將有一些鮮少甚至首度打進會內賽的新面孔。

梅西率領的衛冕軍阿根廷將在J組，對戰阿爾及利亞、奧地利及首次晉級會內賽的約旦。

奪冠熱門的西班牙分在H組，首戰對新面孔非洲小國維德角，之後迎戰烏拉圭和沙烏地阿拉伯。

地主之一的墨西哥分在A組，將於明年6月11日開幕戰對南非；世足勁旅巴西及上屆踢進4強的黑馬摩洛哥同在C組，組內對手還包括蘇格蘭與海地。

德國與象牙海岸、厄瓜多及加勒比海的古拉索同在E組；Ｃ羅帶領的葡萄牙在K組將碰上烏茲別克、哥倫比亞與一支洲際附加賽晉級隊伍。

地主之一的美國分在D組，對手包括巴拉圭、澳洲及一支歐洲區附加賽勝隊；另一地主加拿大在B組，對手有卡達、瑞士及一支歐洲區附加賽勝隊。

預賽共分12組，各組前兩名直接晉級32強淘汰賽，另選8支戰績最好的分組第三名晉級。

以下是12組分組一覽。

A組：墨西哥、南韓、南非、歐洲區附加賽D組勝隊。

B組：加拿大、卡達、瑞士、歐洲區附加賽A組勝隊。

C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭。

D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲區附加賽C組勝隊。

E組：德國、古拉索、象牙海岸、厄瓜多。

F組：荷蘭、日本、突尼西亞、歐洲區附加賽B組勝隊。

G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭。

H組：西班牙、維德角、沙烏地、烏拉圭。

I組：法國、塞內加爾、挪威、洲際附加賽第2組勝隊。

J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦。

K組：葡萄牙、烏茲別克、哥倫比亞、洲際附加賽第1組勝隊。

L組：英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬。