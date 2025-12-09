史上頭一遭！ 嘉市府明年總預算一毛不刪

嘉市議會定期大會今天閉幕，三讀通過115年度市府總預算案。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議會今天完成審查嘉市府115年度總預算案，一毛不刪，歲入198億2500萬元，歲出211億2500萬元，歲入歲出差短13億元，以賒借收入彌平，這也是史上頭一遭市府總預算未被刪減，如數通過。

本屆議會由無黨籍議長陳姿妏領軍的當權派占多數席次，取得主導地位，親近國民黨籍市長黃敏惠，府會關係和諧。

回顧近幾年嘉市總預算，114年度歲出203億1892萬餘元，議會小刪307萬餘元，歲入190億880萬元，小刪20萬元。113年度歲出編列193億6千萬元，議會小刪407萬3千元，歲入編列180億3618萬餘元。

今天議會定期大會閉幕，三讀通過115年度市府總預算案，另同意修正市府組織自治條例，新設「勞工及青年發展處」，市府組織規模擴將增至21個局處。議員王浩發言時，希望新任勞青處長具備勞政專業，市長黃敏惠會後表示，人選與辦公處所正尋覓規劃中。

