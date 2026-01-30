史上頭一遭！立法院創紀錄預算會期不審預算 綠委集體高呼：我要審預算

對於藍白在野黨於本次預算會期完全不審預算，民進黨立委集體舉牌抗議。（攝影／胡智凱）

立法院本（30）日為預算會期的最後一次院會，立法院民進黨團提案將總預算及國防特別預算條例列入議程，但再度遭到藍白在野黨挾人數優勢予以杯葛，創下憲政史上首度立法院在預算會期卻未審查預算的紀錄。

藍白再度封殺總預算，創下預算會期不審預算紀錄

本日為立法院本會期最後一次院會，立法院民進黨團書記長陳培瑜漏夜排隊提出議程，包括針對行政院函請審議 「 115年度中央政府總預算案」以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，而上述2案在本會期已遭藍白在野黨持續封殺數個月。

廣告 廣告

本日院會針對中央政府總預算議程進行表決時，藍白在野黨再度挾人數優勢，以60票反對比48票贊成，否決了立法院民進黨團的提案，創下憲政史上首度立法院在預算會期卻未審查預算的紀錄。

立法院民進黨團立委因此群起抗議，只見他們聚集在會場中央，高舉著「要審總預算」、「藍白別當土皇帝」、「總預算不是自助餐」、「預算審議不能拖」、「全民福祉不能斷」等標語，並齊聲高呼口號：「我要審預算」。

藍白封殺政院版軍購條例，行政院批：延誤國防建軍期程

至於國防特別預算條例草案，本日院會表決時，民進黨立委手舉「強化民主防禦能力，充足實力爭取和平」等標語，但藍白在野黨同樣挾人數優勢予以杯葛，並改為將立法院民眾黨團提議的軍購草案付委審查，且拒絕讓兩案同時併案審查。

對於國防特別預算條例草案再度遭到封殺，行政院發言人李慧芝沈重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

至於民眾黨團的版本，李慧芝指出，該草案缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝並強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

沈伯洋：國民黨可能拼到晚上通過貪污無罪案

對於本日院會藍白在野黨仍態度強硬，民進黨立委沈伯洋表示，今天是預算會期最後一天，目前「完全沒審」預算，這是史上第一次。

儘管未審預算，沈伯洋說，但是卻要表決國民黨議程，包括：一、紅媒條款：護航紅媒回歸電視台。二、黨產條例：國民黨要拿回不當黨產，要拿來選舉了，以往國民黨從台灣人民身上搜刮的民脂民膏，本來國家討回去了，現在國民黨要全部拿回去。



沈伯洋續指：三、貪污無罪：以後立法委員貪污助理費，會變成無罪；不只如此，國民黨還修法，把可以貪的金額加高。他並表示，朝野協商的時候，他請國民黨把「侵吞助理費是違法」寫在法條上，結果國民黨完全不理，由於時間很緊，現在就看國民黨有沒有想要拼到晚上通過貪污無罪案。

(原始連結)





更多信傳媒報導

SpaceX將併xAI 打造上兆美元巨頭 衝刺今年最大規模IPO

天弓等自製飛彈產能將翻倍！中科院攜手美商火工合作 強化國防整體韌性

衛福部擬規畫「護理助理」能救缺工？護師工會批：廉價人力恐壓垮專業與病安

