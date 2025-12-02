史上頭一遭！竹市民進黨團「霸佔主席台」藍綠上下吵成一團 畫面曝光

記者羅欣怡／新竹報導

史無前例！新竹市議會今（2日）上午進行明年度總預算審查，但民進黨團9名議員在議會黨團協商破裂後，在議會進行總預算二讀會時佔領主席台，癱瘓議事廳，議長許修睿站在主席台後方想要上台開會，也不得其門而入，一臉的無奈，國民黨團議員則是蜂擁而上，要求開會，與民進黨團唇槍舌戰，雙方吵成一團。

「先處理刪減動議！程序要正義！」「逐案表決就開會！」民進黨市議員楊玲宜、劉崇顯拿著手板站與議會總召陳建名在議長台前，其餘綠營議員則是佔著議長座位，堅持要「逐一審查」預算案。

民進黨團總召陳建名（右1）表示，市府浮編115年度預算。（圖／翻攝畫面）

議場內，國民黨的議員也走到台前，要求「我們要開會」，藍營議員鍾淑英表示「逐條審查也是要表決啊」，綠營議員陳建名回擊「115年度新竹市的總預算金額，新竹市史上最高，大家如果要用這個態度來面對審查，我們站在這裡，剛好就是給新竹市民一個交代而已。」藍營議員張祖琰也不甘示弱，回嗆「全國都是史上最高」、「民主的機制，你們不要佔主席台」；黃美惠也表示「你們要讓議長坐上主席台嘛，這樣要怎麼審下去？」而被點名的議長許修睿，則是一臉無奈站在主席台後方。

新竹市藍營議員張祖琰（上圖）、黃美慧（下圖後排右1）在主席台前和綠營議員互槓。（圖／翻攝畫面）

民進黨團總召陳建名指出，明年度總預算高達467億元，其中有很多不合理的預算編列，一個多月以來，議會不分黨派的議員都提出對浮編的預算要刪減的意見，「但是到協商的階段，市府對很多預算的刪減意見也不買單。」

新竹市議會議長許修睿（紅圈）一臉無奈。（圖／翻攝畫面）

陳建名強調，黨團也擔心，實質審查預算如果演變到最後，是在議會比黨團人數的多少，變成政治化，其實是沒有辦法跟市民交代過去的，面對市府不會檢討的內容也很無奈，只能選擇這樣的方式來表達立場跟訴求。

新竹市議會國民黨總召陳慶齡表示遺憾。（圖／翻攝畫面）

國民黨團總召陳慶齡則是感到非常遺憾，認為整個預算都有點共識，甚至今天早上還有約民進黨團就預算細項來收尾，「但民進黨團沒有如期來審查室開會，而是直接霸佔主席台。」

陳慶齡表示，霸佔主席台是一個非常不理智的作為，當議員都有監督的責任，必須把所有東西都攤在陽光下，而不是霸佔主席台杯葛立案的審查。

