即時中心／顏一軒報導

民眾黨排在第15名的不分區備位立委、中配李貞秀即將於2月1日就任，針對她放棄中國籍的問題，內政部今（29）日表示，凡擔任中華民國公職，均應遵守《國籍法》第20條規定，該法條文已臻明確，立法委員亦應遵守相關規定，並無疑義。





內政部說明，依《國籍法》第20條規定，兼具我國以外國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

廣告 廣告

快新聞／史上首位中配立委要泡湯？李貞秀尚未放棄中國籍 內政部開嗆了

內政部長劉世芳。（圖／內政部提供）

至於該國是否准其放棄及應如何申請，應視各該國法令之規定；《國籍法》條文已臻明確，立法委員亦應遵守國籍法規定，並無疑義。

快新聞／史上首位中配立委要泡湯？李貞秀尚未放棄中國籍 內政部開嗆了

內政部政務次長董建宏。（圖／內政部提供）

內政部指出，依《國籍法》第20條規定，李貞秀女士應於就（到）職前辦理喪失中國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。

快新聞／史上首位中配立委要泡湯？李貞秀尚未放棄中國籍 內政部開嗆了

高雄市前水利局長蔡長展正式就任國土管理署長。（圖／內政部提供）

最後，內政部強調，依《國籍法》第20條規定，倘立法委員如未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符《國籍法》第20條之意旨，內政部亦於今（2026）年1月28日再次函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就 (到）職時依《國籍法》第20條規定辦理。





原文出處：快新聞／史上首位中配立委要泡湯？李貞秀尚未放棄中國籍 內政部開嗆了

更多民視新聞報導

中配李貞秀未上任先惹議！律師曝恐觸犯"這條法律"！

中配李貞秀將進國會！陸委會：未接獲放棄國籍證明

民眾黨提中配立委！黃國昌槓陸委會 林智群批：「什麼人不好選」

