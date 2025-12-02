史上首位「全年無休」虛擬AI員工報到！Alibaba.com全自動AI虛擬機器人「OKKI AiReach」震撼登台

▲台灣外貿史上首位AI虛擬員工「OKKI AiReach」3大必用亮點全攻略。

同步投入高達5,000萬新台幣補貼力度 助攻台企「用AI簡單賺外匯」

【記者 高鐿玲／台北 報導】Alibaba.com今（2）日宣布在台灣推出首款全自動陌生開發AI虛擬機器人應用服務「OKKI AiReach」，同時啟動「台灣中小企業AI轉型千萬大補貼」計畫，提供100家台灣中小企業，依所選方案，單一企業最高可獲得價值高達新台幣50萬元的免費AI培訓課程及開店補助金等套裝補貼！Alibaba.com將投入總額5,000萬元，支持人力與技術資源有限的台灣中小企業，以「最低的門檻、最快的速度」，加快導入自動化外貿AI工具應用，提高全球客戶開發效率，在缺工與外貿環境轉冷的多重挑戰下「用AI簡單賺外匯」。

Alibaba.com：AI是解決台灣外貿中小企業面對缺工問題的最佳解方

台灣近年來正面臨少子化導致的長期缺工挑戰。根據勞動部最新公布的「職位空缺概況調查」，截至2025年3月底，全台職缺數達27.6萬個，職缺率3.1%；其中全時職缺平均招募時間長達3.5個月，顯示企業在招募基礎人力上已面臨明顯困難，對資源匱乏的中小企業營運與成長造成極大壓力。

除人力短缺外，全球通膨與終端需求疲弱也使外銷訂單波動加劇。企業在「訂單難拿」與「人才難找」雙重挑戰下，導入「低本高效的智能外貿AI工具」，已成為主力經營出口生意的中小企業必行之路。為協助台灣中小企業提升跨境訂單開發能力，Alibaba.com推出全台首款外貿AI虛擬機器人「OKKI AiReach」，透過AI技術提供全年無休的全自動獲客虛擬機器人服務，只要完成簡單的基礎設定，AI員工就可立即上工，24小時全年無休，不間斷的執行新客戶開發、老客戶活化的自動智能客戶開發工作，並能持續自主學習優化提升陌生客戶回覆率的執行策略，成為最懂企業自身優勢和客戶偏好的AI虛擬機器人，讓台灣中小企業能簡單提高潛力買家的開發勝率。

「台灣企業在全球供應鏈中占有獨特地位，可以提供高性價比的利基商品，但在跨境訂單與陌生新客的開發上，仍面臨高成本、缺人力的嚴峻挑戰，沒法更好地面向全球賣家呈現出自身的製造優勢。」Alibaba.com台灣總經理廖羿琦表示：「我們將以Alibaba.com的『AI外貿金三角』為核心，整合Alibaba.com、OKKI AiReach與OKKI CRM三大智能工具優勢，組成台灣中小企業的自動化全球客戶開發矩陣，讓台灣中小企業從『憨慢講話』的被動營銷模式，快速推進至從『被看見』到『成交』的全AI轉型進程。新一代生力軍OKKI AiReach能協助台灣中小企業把陌生開發流程切換為全自動化與智能化，用AI協助自動篩選並開發新客戶，進一步提升商業轉換與成交效率。我們希望讓台灣每一家工廠、每一間貿易商，都能用最低的門檻擁有頂尖的AI虛擬機器人員工。」

▲Alibaba.com「AI外貿金三角」智能獲客系統。

台灣外貿史上首位AI虛擬員工「OKKI AiReach」! 中小企業3大必用亮點全攻略

作為Alibaba.com在台推出的第一個全自動外貿AI虛擬機器人服務，OKKI AiReach不同於一般的輔助工具，它具備自主決策與執行的能力，為台灣中小企業帶來三大革命性優勢：

「全年無休AI業務團隊」自動智能溝通有效提高全球買家回覆率：OKKI AiReach設定完成後，每一秒都在全世界幫企業零時差自動找客戶」，並且透過AI智能分析目標客戶背景的技術，不斷自動生成與優化對應不同客戶偏好的開發信件內容，大幅提升陌生買家開發最關鍵的回覆率。 「自動生成產業供應鏈圖譜」找出企業不知道的隱藏客戶：OKKI AiReach將主動分析全球市場中潛在客戶的輪廓與需求，同時進行產業與供應鏈關聯性分析，進而自動生成「動態產業鏈關係圖譜」，運用AI智能化分析功能，替中小企業找出以前不知道的隱藏新客戶。 「活化老客戶資產」從既有客戶資料庫中轉化訂單機會：許多台灣貿易公司累積了數十年的豐富客戶名單，但常因團隊人力有限而難以持續維護，形同無用資產，導致潛在商機被長期擱置。OKKI AiReach可智能分析、識別、搜尋資料庫中的「潛在高價值客戶」，主動提出活化建議並啟動重新聯繫流程，協助企業有效活化老客名單資產，讓長期累積的客群重新轉化為實際商機。

成功拓客後，企業亦可將客戶名單匯入OKKI CRM進行智能化整合，統一管理買家往來紀錄，並進行智能管理，實現從陌生開發、跟進、成交到客戶管理維護的自動化流程，全面提升企業效率與業績。

Alibaba.com祭出總額高達5,000萬「AI加速轉型大補貼」！支持100家台灣中小企業加速AI外貿轉型進程

為協助台灣中小企業以更低門檻導入AI、提升跨境開發與營運效率，Alibaba.com於本（12）月啟動「台灣中小企業AI轉型千萬大補貼」計畫，將提供總額5,000萬元、共100家中小企業額度，依所選方案，單一企業最高可獲得價值新台幣50萬元的套裝補貼，包含提供實質的開店補助金、免費3D VR Showroom、免費上架服務、廣告補助、顧問一對一輔導、電商課程等，協助企業加速導入AI，提升外貿競爭力。[1]

台企全球外貿搶單必會新法！Alibaba.com「AI外貿金三角」智能獲客系統

本次補貼計畫將以打造台灣中小企業「AI外貿金三角」為智能外貿獲客的戰術核心，協助企業全面提升三項關鍵能力：「線上外貿流量平台營運技能」、「AI自動化獲客工具操作能力」以及「AI CRM的管理思維」。透過這三項基礎能力的強化，台灣傳統中小企業，可在智能時代建立全新的外貿營運模式，熟悉從行銷曝光、新客開發到既有客戶經營的全流程智能化技巧。

搭配補助計畫，企業得以更具成本效益的方式導入所需的外貿服務與功能，進一步放大「AI外貿金三角」所帶來的營運優勢與效益。首先，透過規模最大、全球專業買家數將近5,000萬的Alibaba.com平台，企業能以相對低成本建立全球品牌商鋪，提升可信度與買家觸及；OKKI AiReach系統，則提供全自動AI虛擬機器人，AI將自主學習、自動深入全球買家市場並精準挖掘高潛力客戶，並無縫融入公司既有的運營體系與業務開發流程；OKKI CRM則運用AI智能化的客戶管理系統，承接所有客戶名單，協助企業完成後續的跟進、生命週期管理與流失風險控管，優化既有客戶經營並提升訂單轉化效率。當「AI外貿金三角」中的核心工具與能力進行深度串聯整合後，企業即可建立從「被看見」到「成交」的強大AI外貿訂單變現模式，為台灣中小企業帶來更高效、更具規模化的全球拓銷能力。

台灣中小企業喊讚：Aibaba.com AI智能獲客系統，幫我兩週找到超過300個潛在買家

丞傑股份有限公司執行長趙純賢表示：「整合了OKKI AiReach的Alibaba.com智能外貿金三角運營系統，為我們的業務開發流程帶來了實質的效率提升。過去需要投入大量時間與人力才能完成的潛在客戶搜尋，如今透過系統即可自動從全球市場篩選，短短兩週就能找到超過300個具潛力的買家，並協助我們完成初步篩選與接洽，並且串聯Alibaba.com的全球買家入口流量與後端的智能客戶管理系統，讓我們這類傳統中小企業在智能化時代下的業務發展，得到很強大的助力。」（圖／記者高鐿玲翻攝）