史上首位！馬斯克身價突破18.8兆元 擁SpaceX、特斯拉與xAI三大資產挹注

伊隆馬斯克。（圖／達志／美聯社）

根據《富比世》最新報導，美國企業家伊隆馬斯克（Elon Musk）正式成為人類歷史上首位個人淨資產突破6000億美元（約新台幣18.8兆元）的富豪，創下前所未見的財富紀錄。

此一突破與馬斯克旗下太空公司SpaceX最新內部股權交易有關。消息指出，SpaceX在最近一輪內部股份轉讓中估值已達8000億美元，而馬斯克目前持有該公司約42%的股份，使他個人財富大幅提升。外界預期，若SpaceX於明年啟動首次公開募股（IPO），估值有望衝上1.5兆美元，屆時馬斯克個人持股價值將超過6250億美元。

廣告 廣告

除SpaceX之外，馬斯克仍持有電動車大廠特斯拉（Tesla）約12%的股份。儘管特斯拉今年銷售增幅放緩，但股價依然上漲約13%。近日特斯拉再因馬斯克宣布已開始測試「無前座安全監控人員」的自駕計程車（robotaxi），激勵股價當日上漲近4%。

此外，馬斯克成立的人工智慧公司xAI也正處於融資關鍵階段。根據外媒報導，xAI目前正在洽談籌集150億美元新資金，若交易完成，公司估值將達2300億美元，這也可能進一步推升馬斯克的總資產。

回顧馬斯克的財富軌跡，他於2013年首次進入《彭博億萬富翁指數》時，資產僅約48億美元。2020年，他突破1000億美元大關，之後財富快速累積。去年11月，特斯拉股東大會更通過企業史上最大規模的薪酬方案，授予馬斯克總值高達1兆美元的績效獎勵。

這一連串的成就與資產推動下，外界普遍看好馬斯克未來成為全球首位「兆億富豪」（trillionaire）的可能性。

至於市場對特斯拉未來的看法，《TipRanks》彙整的華爾街分析師評價指出，目前對TSLA股票的整體共識為「持有」（Hold），在過去三個月中，共有12位分析師給予「買進」評級、12位建議「持有」、9位建議「賣出」。目前市場平均目標價為每股386.42美元，意味著仍有約18.7%的下跌風險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北富銀信用卡11月刷511億、年減4％ 主因是卡友改買外幣保單

影響2026經濟成長五關鍵 國泰台大：仍看好AI後續表現

新梯訂單衰退靠汰改維保撐盤 日立永大明年目標高速梯成長2成