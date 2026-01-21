史上首例總統彈劾案審查會 藍白控釀憲政危機、綠批政治操作

立法院國民黨團、民眾黨團去年12月聯手提案彈劾總統賴清德，預計將於5月19日進行投票。今日起連兩日舉行審查會，原定邀請被彈劾人到立法院說明，但賴清德已於昨（20）日通知立院不會列席，因此將依序由提案人國民黨立委傅崐萁、民眾黨立委黃國昌及其他32名朝野立委輪番進行發言。

傅崐萁發言時表示，這是我國史上第一次總統被提出彈劾案，遺憾賴清德認為自己不需列席。傅並指出，今日進行的程序絕非政黨鬥爭，而是依據《憲法增修條文》守護憲法，並指控賴清德行為是獨裁、掏空台灣。

黃國昌則批賴清德毀棄憲政，身為在野黨提出彈劾責無旁貸，也提及總統依《憲法》有公布三讀法案的義務，除非該法案在覆議程序遭到否決，否則總統並無不公布的權力，批賴清德不公布立院三讀通過的《財劃法》二修，是造成憲政危機。

民進黨立委鍾佳濱則指彈劾案是「全台灣最大的假球案」，認為在野黨既不對閣揆提出不信任案、也不直接提罷免，反而是以彈劾方式，等到5月才要進行投票，在此之前舉行的全國巡迴說明會，分明是為地方選舉候選人暖身；此外鍾佳濱也提到，彈劾案最終仍要交由憲法法庭裁決，但在野陣營日前才拒絕接受憲法法庭做出的判決。

根據立法院職權，立法院對於總統彈劾案，須經全體立委二分之一以上提議，並交付全院委員會審查，審查時得由立法院邀請被彈劾人列席說明。審查後院會將以無記名投票方式表決，如經全體立委三分之二以上贊成，即作成決議，將彈劾案聲請由司法院大法官審理。憲法法庭最終若判決彈劾案成立，被彈劾人應即解職。

