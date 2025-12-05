史上首例！華航空服員執勤「可戴眼鏡」 將研議開放穿運動鞋

未來有機會看到華航空服員戴眼鏡執勤。示意圖。李政龍攝



華航昨（12/4）日宣布，自即日起開放客艙組員於執勤時佩戴框架眼鏡，成為國內航空公司首例。華航還表示，正研議是否開放空服員在機上穿著自購運動便鞋，以減輕長時間站立造成的腳部壓力。

華航表示，新的眼鏡規範以「專業形象」為前提，款式須為簡約單色、金屬鏡框或無框設計，並使用透明鏡片；組員也必須隨身攜帶備用眼鏡，以確保勤務不中斷。

除眼鏡規範鬆綁，華航也評估開放空服員穿著自購運動便鞋執勤；由於空服在機艙內長時間行走與站立，腰腿壓力沉重，引入更友善的鞋款將有助改善職業傷害。

廣告 廣告

華航強調，將持續完善職場環境，朝向「安心、友善、幸福職場」邁進，讓員工在更舒適的條件下提供旅客服務。

另外，台灣虎航則證實，近期也將開放空服員於執勤時配戴眼鏡，並啟動新制服專案，強調舒適與實穿。長榮航空也曾在疫情期間短暫開放空服員佩戴眼鏡，現行作法則需經醫師證明不適合戴隱形眼鏡後申請許可。星宇航空仍在評估中。

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生