史上首例「金控告獨董」 法院認定陳惟龍「3罪狀」須賠國票金18.1萬

〔記者李靚慧／台北報導〕去(113)年5月國票金(2889)股東常會決議，針對獨董陳惟龍濫行監察權、霸凌經理人及不當核銷球敘費用，造成公司損害，公司須提告求償。國票金依決議提起2個訴訟，近期判決結果出爐，臺北地方法院判定陳惟龍濫行監察權、不當核銷球敘費用，須賠償國票金損失，合計賠款18萬1000元；霸凌員工部分，法院雖認定有霸凌事實，但因國票金損失金額難認定，陳惟龍無須賠款。

據了解，國票金去年向台北地方法院提出2項訴訟案，第一案為陳惟龍濫行監察權，向公司核銷高額律師費，造成公司損害。事件起因為，111年陳冠如因國票創投經營失利，112年初遭公司解任，陳惟龍為關切陳冠如人事案，以行使監察權名義，帶著律師團要求審訊經理人及工讀生，並向公司請求高額律師費，國票金以陳惟龍的行為造成公司損害，向法院提告求償。

法院判決結果，認為陳惟龍身為獨立董事，得於合理範圍行使監察權，但並非任何事件都可以進行不必要的調查，有關費用的負擔，也僅限必要職務衍生的費用。且法院質疑，陳惟龍雖行使監察權，但結果並未向公司提出報告，公司無從得知其行使監察權工作目標及成果、有何調查結論？各項調查作業的意義及必要性不明，卻浮報高額的律師費，法院因此在114年2月20日，判決陳惟龍應償付公司16.9萬元。

第二案則是陳惟龍多次私人球敘，由經理人向公司核銷費用；又在安泰銀行併購案、陳冠如解任等案，對經理人施壓，在董事會中，以「荒腔走板」、「邪門」、「荒唐、荒謬」、「胡搞瞎搞」等恫嚇言語公開折辱經理人，也對外公開發表不實及非專業言論侵害公司商譽，造成公司損失，公司提起民事訴訟求償。

法院於114年12月1日判決陳惟龍敗訴，針對球敘部份認定私人球敘與公務無關，不應向公司核銷，應賠付公司其球敘不當核銷費用約1.2萬元。不過，陳惟龍對於經理人霸凌、施壓恫嚇、重大訊息發佈不實言論等事實，法院雖未否認，但因國票金無法舉證損害賠償的因果關係，此部份遭法院駁回。

針對第一項訴訟案，年初就已判決，為何國票金並未公告訊息？據了解，國票金近年大小紛擾不斷，雖然依股東常會決議提出告訴，但國票金高層希望對此案低調，因此未發佈任何公告訊息，國票金也未提出上訴，但獨董陳惟龍已向法院提出上訴聲請。

