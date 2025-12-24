史上首宗 駭客以簡訊冒名聯絡現代汽車車主「您個資已外洩」

現代汽車LOGO。資料照，美聯社



不少現代汽車車主昨（12/23）收到簡訊，寫道「您的個人資訊和車輛資訊已被南陽實業洩露」，簡訊還署名「DireWolf」（冰原狼）。台灣總代理南陽實業立即提醒車主表示，「公司簡訊系統遭不法人士入侵，切勿點擊不明連結或提供個人／金融資訊」，這也是台灣首見駭客以簡訊告知車主個資外洩。

現代汽車車主在爆料公社貼出截圖，表示自己收到駭客簡訊，聲稱個資已經外洩。翻攝爆料公社

有網友在臉書「爆料公社」提供截圖，表示自己曾到現代汽車北投門市買車，後來收到一封可疑簡訊，寫著「特此告知，您的個人資訊和車輛資訊已被南陽實業洩漏。南洋企業對您的隱私資訊漠不關心，完全沒有採取任何措施保護客戶隱私。如果您日後因此遭受詐騙或損失，請務必追究他們的責任，要求賠償。」簡訊是以「DireWolf Ransom Group」名義發出。

廣告 廣告

事發後，南陽實業告知車主「本公司簡訊系統遭不法人士入侵，以致部分車主收到駭客簡訊。資安部門已啟動防禦機制與備援措施，並將報警處理。」提醒消費者不要點擊不明連結，不可提供個人金融資訊。

根據《聯合新聞網》報導，DireWolf出現在今年5月，是新興駭客組織，6月至今已有5家台灣企業淪為目標，包括1家上市公司與4家中小企業。從其暗網外洩名單中觀察，並未出現過南陽實業或南韓現代汽車總部字樣，僅見巴勒斯坦分公司；因此資安專家推測，攻擊者可能是取得資料後進行跨區濫用，進而鎖定台灣車主發送簡訊施壓，影響消費者信任，與以往勒索企業模式大不相同。

更多太報報導

洩性平案被害人個資 教育部前次長葉丙成遭北市裁罰5萬元

週刊曝辛龍與岳家翻臉內幕 隱瞞劉真塔位、拿契約斷絕往來

不抽菸也可能肺癌！中研院新研究曝運動者、女性要注意這些事