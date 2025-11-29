史上首次！全台「金融業跨機構 CFP® 大會」盛大登場 700專家齊聚見證台灣邁向亞洲資產管理中心
【警政時報 包克明／臺北報導】台灣理財顧問認證協會（FPAT）主辦的「2025 台灣 CFP® Professional 之夜」昨(28)日晚間於台北萬豪酒店盛大登場，吸引逾 700名CFP® 國際認證專業人士、主管機關首長、金融機構高層及多國國際組織代表齊聚，共同見證台灣首次以大型國際規格舉辦的 CFP®大會。活動不僅象徵台灣 CFP® 社群邁向國際，也恰逢政府推動「亞洲資產管理中心」關鍵時期，被視為我國金融人才發展的重要里程碑。
本次活動冠蓋雲集，邀請到總統府副秘書長何志偉、經濟部部長龔明鑫、金管會副主委陳彥良、國立政治大學國際金融學院院長蘇建榮、台灣集中保管結算所董事長林丙輝 (兼FPAT副理事長)、台灣期貨交易所董事長吳自心、中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊，國立台灣大學校長陳文章、聯合信用卡中心總經理呂蕙容等重量級人士，以及來自國際理財規劃顧問認證總會(FPSB)美國總會主席 Kirsty Scully、首席專業標準總監Paul Grimes、日本FP協會(JAFP)理事長 Toshiharu Shirane 與日本代表團等國際重量級貴賓，超過700位來自銀行、保險、證券與家族辦公室的CFP®專業人士一起參與，共同見證台灣CFP®社群的國際化成就，也象徵台灣推動「亞洲資產管理中心」的政策下，理財規劃專業全面邁向產業化、制度化的新階段，凸顯出取得CFP®國際專業認證人才是推動「亞洲資產管理中心」不可或缺的角色之一。
在本次活動中，FPAT為了感謝賴清德總統在推動國家金融政策、強化產業競爭力及促進台灣邁向亞洲資產管理中心的重大貢獻，特別獻上「財富管理產業發展特殊貢獻獎」，並由何志偉副秘書長代領。
FPAT理事長林知延表示，感謝總統領導各級政府的政策引導，讓台灣金融產業邁入新的階段；而台灣金融產業的持續發展，更仰賴學界、產業與國際社群共同努力。他強調：「人才，是理財產業最重要的資產。 CFP® 專業發展將成為臺灣下一個十年的金融關鍵職能。」
因此，本次活動除了展示台灣 CFP® 社群與國際接軌的成果外，更表揚「金融專業人才培育」上的傑出代表，其中，「2025 理財教育之星」由國立台灣大學會計系廖珮真主任獲得，表彰其在財務金融教育上的深厚耕耘與卓越成就；「2025 理財明日之星」則頒發予五位表現優異的大四學生──國立台灣大學楊晴、國立陽明交通大學廖婉婷、國立清華大學戴翔、國立成功大學鄭聖涵與國立政治大學陳芷安──期盼他們持續精進，未來投入 CFP® 職涯，成為引領台灣金融理財產業發展的新世代力量。
FPSB理事會主席 Kirsty Scully在活動中特別強調，林知延理事長與台灣金融機構及CFP®團隊的積極參與，讓「台灣成為全球CFP®成員中最具活力、最值得期待的夥伴之一」，表達對台灣CFP®專業人士之肯定與認同。即使現今國內金融市場競爭激烈的情況下，各大金融機構展現對專業理財人才培育與國際交流的重視，紛紛大力支持並參與本次活動，台灣理財顧問認證協會特別感謝參與本次活動的金融機構：三商美邦人壽、元大證券、元大銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐金控、合作金庫銀行、兆豐金控、南山人壽、國泰人壽、國泰世華銀行、第一銀行、凱基人壽及華南銀行 的贊助與共同協辦；這場跨產業、跨機構、跨世代的國際性活動，在國際貴賓見證下，展現國內金融機構支持政府推動「亞洲資產管理中心」之政策以及團結一致的氛圍，也象徵台灣 CFP®社群在國際上持續擴大影響力。
