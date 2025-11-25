史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行

身為台灣馳名國際的知名景點，阿里山今年5月入選《國家地理雜誌》英文數位版台灣5大秘境必訪旅遊目的。(@Ean的世界大旅攝提供)

歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。

身為台灣馳名國際的知名景點，阿里山今年5月入選《國家地理雜誌》英文數位版台灣5大秘境必訪旅遊目的，阿里山的美，連媽祖也難擋。年底登場的「阿里山神旅行」，集結澎湖、金門、馬祖和嘉義新港媽祖，4尊女神於12月19日嘉義市啟駕，搭乘林鐵「栩悅號」前往阿里山，偕同嘉義縣18鄉鎮20多尊神明於12月20日清晨5點在阿里山祝山觀日平台同登祈福。這史上頭一遭的新港媽搭小火車上阿里山迎曙光，預料會掀起不少信眾「與神同行」，感受集結宗教魅力和鐵道旅行的創新旅程。

廣告 廣告

阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，歡迎信眾與媽祖隨行，登高祈福。(阿里山賓館提供)

12月20日清晨5點至7點阿里山祝山觀日平台與媽祖一起迎曙光祈願保平安，入住阿里山賓館，可就近到祝山觀日平台與媽祖共同祈福納祥。(阿里山賓館提供)

位於阿里山森林遊樂園區內的阿里山賓館，地理位置優越，信眾可就近到祝山觀日平台與媽祖一起迎曙光、誦經文祈願。信眾於12月18至20日入住「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」專案，4人房型一泊二食每人4980元起，4人房型三天兩夜連住兩晚，每人9900元起含早、晚餐。信眾如果想要跟媽祖同車上阿里山，即日起至12月3日，可至阿里山風景區管理處報名抽「栩悅號」車票，活動詳洽「阿里山新印象」臉書。

「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起。(阿里山賓館提供)

12月14日(含)前，預訂2026年2月14日至2月21日「駿馬奔騰」春節住房專案，即享8折早鳥優惠。(阿里山賓館提供)

年終歲末，許多人開始規劃明年農曆年的春節旅遊，阿里山賓館也推出春節住房專案早鳥優惠，12月14日(含)前，預訂2026年2月14日至2月21日「駿馬奔騰」春節住房專案，即享8折早鳥優惠，還加贈阿里山經典款「森林密馬 一馬當先」新春福袋1個。業者歡迎民眾在新春期間搶先體驗初櫻綻放、宛如迷霧秘境的阿里山，還可搭乘阿里山林鐵小火車，享受世界史詩級鐵道穿越森林的愜意。

更多中時新聞網報導

18化粧品出包 疑源頭遭攙蘇丹紅

節食2周美麗奪女配陳雪甄承諾不漲價

世足》4冠光環褪色 義大利再陷附加賽