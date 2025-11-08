史上首次！蕭美琴歐洲議會演說 沈有忠酸國民黨：黨主席卻紀念匪諜

記者楊士誼／台北報導

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾峰會，向全球立法者大會發表演說。（圖／翻攝IPAC官方社群）

副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。陸委會副主委沈有忠發文表示，這是我國政府高層首次在歐洲議會公開演說，是極大的外交突破，但同一天也有位黨主席出席追思活動，紀念對象包含要消滅中華民國的匪諜，他也無奈表示，也不知副總統會不會又被斥責為惹怒俄羅斯？

蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，今天出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在布魯塞爾的歐洲議會舉行的峰會，並發表演說。蕭美琴在演說中表示，台灣是多元化的社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉以及信仰和言論自由。相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。她也強調，作為民主國家，我們相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長。

廣告 廣告

沈有忠指出，蕭美琴現身歐洲議會，強調台海和平與穩定的重要，這是我國政府高層首次在歐洲議會公開演說，是極大的外交突破。他也提及國民黨主席鄭麗文並指出，同一天也有一位黨主席在台灣出席了一場追思活動，紀念的對象包含了要消滅中華民國的共諜。而蕭美琴這一外交突破，「不知道會不會又被該黨國會議員斥責為惹怒俄羅斯……這算不算另類的〈一個民主，各自表述〉？」

更多三立新聞網報導

台灣首宗「靈界暴力」！控彌勒皇教主發動詛咒政要 內政部回應了

全文／驚喜登IPAC峰會演說 蕭美琴：全球繁榮有賴強韌和自由的台灣

曝蕭美琴歐洲演說「清楚訊號」 陳冠廷：台灣已是一起談策略的國際角色

蕭美琴歐洲議會演說！王定宇讚外交突破 嗆國民黨附和中共轟內賊

