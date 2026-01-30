史上首次！藍白徹底封殺 中央總預算案立法院「1字未審」

立法院今天並未審查總預算案，這也創下史上首次「1字未審」的新紀錄。（王侑聖攝）





今天（30日）是立法院本屆會期的最後一天，國民黨、民眾黨合作三讀通過包括《衛星廣播電視法》修正案、《不當黨產條例》修正案等法案，但中央政府今年度總預算案、政院版國防特別條例仍遭藍白阻擋，導致這個會期雖然延長，但出現史上首次總預算案立院「1字未審」的狀況，朝野仍陷難解僵局。

對於今年度的總預算案，行政院與在野黨多次溝通未果，導致遭在野的國民黨、民眾黨以立院人數優勢擋下10次，以往總預算案雖然鮮少在農曆年前全部審完，但卻從未發生過像如今「1字未審」的狀況。

雖然在本屆會期中，藍白一度提議挑出包括治水、TPASS等共718億元的民生重要預算要先行審查，但除了遭民進黨立委反對外，目前也還沒有經過協商冷凍期1個月，因此最快也要等到下一個會期才能處理。

