史上首次！解放軍包圍台灣本島實彈射擊 逼近領海邊緣

解放軍東部戰區今(29日)起連續兩天，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在環繞台灣5大海、空域展開「正義使命-2025」演習，並預告將有實彈射擊。這也是解放軍首度在台海周遭進行實彈射擊演訓，試圖升高對台獨勢力警告力道，國防部密切監控中。

解放軍歷次在大陸沿海或是海上實彈射擊，主要區域都集中在渤海、黃海、東海、以及南海四大區域，距離台灣島距離遠，操演範圍也不大，通常都不構成立即威脅性，威嚇意味大。

雖然2022年中共圍台軍演時，解放軍在台灣北部與西南部海域劃設操演區域，一度也逼近領海基線，但卻沒實際射擊實彈射擊演訓。

廣告 廣告

依照今天解放軍東部戰區公布的實彈射擊範圍，實際上就是5大演習區域，不但包圍台灣全島，且相當逼近本島，最接近台灣的一處，位於恆春半島南方，其北緣的緯度是21度49分，已經貼在我方領海基線的邊緣上，是歷年來距離最近的一次，確實對台灣造成極大壓力，不過陸方並未公布實彈演習項目。

今年4月2日，中共解放軍東部戰區連續兩天在台灣海峽中部、南部相關海域進行「海峽雷霆-2025A」演練，一天內共有59架共機及23艘共艦、8艘公務船在台海周邊演習，其中還有3艘民兵船首度現蹤東部海域，艦艇數量創下歷來新高。

我方也掌握到中共首度出動3艘疑似中共民兵船參與這次的軍演，距花蓮港口約138到140浬之間。

根據解放軍東部戰區宣布演習項目，「正義使命-2025」重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，主要是檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，不過一旦實施實彈射擊，意義又大不相同，對台灣施壓力道更為強大。

【看原文連結】