史上首次AI設計抗原 劍橋大學「萬用疫苗」進入人體試驗

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〔國際新聞中心／綜合報導〕疫苗研究迎來重大突破！研究人員指出，人工智慧(AI)技術已被成功運用於開發一款「從根本上全新」的疫苗類型，不僅有望廣泛對抗多種病毒，更被視為預防未來全球疫情大流行的關鍵武器。

英國廣播公司(BBC)報導，領導這項研究的英國劍橋大學團隊表示，這是人類醫療史上首次出現關鍵組成部分完全由AI設計，並且已經正式進入人體試驗階段的疫苗。

報導指出，這款疫苗被設計用來對抗所有的冠狀病毒家族，其防護範圍不僅涵蓋已知的所有新冠病毒變異株，更包括那些目前僅在動物群體間傳播、但未來極有可能跨物種傳染，並引發下一次人類疫情大流行的潛在病毒。

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傳統疫苗的作用機制，是讓人體預先學會辨識感染源，藉此提高抵禦疾病的能力。然而，部分病毒極易改變外觀或發生突變，導致針對單一病毒株開發的傳統疫苗，往往很快面臨失效的窘境，這也是為何現行的新冠疫苗與冬季流感疫苗必須定期更新配方的原因。

劍橋大學教授希尼(Jonathan Heeney)強調，研究團隊的終極目標是「走在病毒發生變化之前」，甚至將防線提前部署到足以防範未來全新的疫情或未知疾病爆發。

這款新世代疫苗顛覆了以往基於現有單一病毒株進行設計的傳統模式。劍橋研究人員收集了多種冠狀病毒已知的基因序列資料，並交由AI系統進行深度分析。

透過精密計算，研究團隊成功設計出一種名為「超級抗原」(super-antigen)的核心成分。這種抗原能有效訓練人體的免疫系統，使其對整個病毒家族產生廣泛保護力，意味著即使未來病毒再次突變，或出現由動物傳染給人類的新型感染，該疫苗仍可發揮防禦作用。

希尼指出，這是史上首次由AI設計的抗原被實際應用於人體測試，這項技術的潛力「讓我們所有人都感到震驚」，並認為這項科技「為人類福祉帶來令人驚艷的可能性」，標誌著應對傳染病大流行方式的根本性轉變。

據報導，目前針對39名受試者進行的初期臨床試驗，主要在評估該疫苗的安全性。接下來，團隊將展開規模約200人的第二階段研究，以深入了解其對免疫系統的實際訓練效果。

這項研究成果已發表於英國「感染期刊」(Journal of Infection)。報告指出，該疫苗對免疫系統產生的影響屬「溫和」，但已在學界引發廣泛關注與高度期待。參與部分試驗的南安普敦大學(University of Southampton)教授佛斯特(Saul Faust)認為，這種AI主導設計的途徑「確實具有極大潛力」，而且發展前景「令人非常振奮」。

儘管研究仍處於早期階段，但劍橋團隊已著手開發無需每年更新配方的通用季節性流感疫苗，以及針對H5N1禽流感的疫苗，旨在防範目前在鳥類中肆虐的病毒演變為人類的大流行。此外，團隊也正積極研發針對病毒性出血熱(包括致命的伊波拉病毒)的疫苗；目前剛果民主共和國爆發的疫情，即由一種尚未有疫苗的病毒株引起，凸顯這項研發的急迫性。

未參與這項研究的牛津大學疫苗小組(Oxford Vaccine Group)主任波拉德(Andy Pollard)教授指出，AI必將為疫苗研究帶來「顛覆性的突破」，藉由精準預測免疫系統對疫苗的反應，不僅可大幅提升開發速度，最終更將發揮拯救生命的重大影響力。

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