史上首見預算會期未審總預算 賴清德怒批白營版軍購條例「侵犯行政權」

立法院本會期最後一天，首次在預算會期未審總預算，國民黨與民眾黨立委拍畢業照。李政龍攝



今天（1/30）是立法院本會期最後一天，總預算案依然卡關。總統賴清德指出，這是史上第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本，再次侵犯行政權。

賴清德今晚在臉書發文指出，海鯤號昨天完成首次「淺水潛航測試」，這一步，是海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。潛艦國造一路走來，在艱困的國際環境與種種限制下，始終充滿挑戰。但海軍、台船與產業鏈夥伴都展現「面對問題、解決問題」的堅韌態度，不僅扛住壓力，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。

賴清德說，台灣不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程、相較國際同級艦案，更展現了效率，讓世界看見國人守護國家的決心。

然而，賴清德也提到，今天是立院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退，改革走回頭路。

賴清德表示，他要再次嚴正呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議；也再次期盼，要盡速排審、實質審議並通過總預算、以及國內外高度支持的國防特別預算，支持國軍、也支持國家發展。

