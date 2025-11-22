史上首見… 保險公司退場 部分地區無紅藍卡優勢可選了
有線電視新聞網(CNN)21日報導，由於醫療成本增加速度超過政府補貼，紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)重大改革邁入第二年，許多參加者必須為2026年重新挑選保險方案；史上將首次出現某些民眾根本沒有紅藍卡優勢計畫可選的狀況。
報導指出，素有「綠山之州」(Green Mountain State)封號的佛蒙特州，因為藍十字和藍盾(Blue Cross and Blue Shield)與聯合健保(UnitedHealthcare)都決定退出市場，住在八個郡縣的居民今後只剩下傳統紅藍卡(traditional Medicare)選項，再無紅藍卡優勢計畫可選。
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。國際管理諮詢公司奧緯諮詢(Oliver Wyman)指出，由於2026年保險方案縮水10%，剩下大約3373個選項，許多紅藍卡優勢計畫參加民眾必須重新挑選保險方案，聯合健保、Elevance、惠安納(Humana)以及CVS健康(CVS Health)旗下的安泰(Aetna)等主要業者，至少在全國100個郡縣減少服務選項，這些改變估計衝擊200萬民眾。
奧緯諮詢合夥人柏格(Greg Berger)表示，住在特定郡縣的居民將發現零保費選項變少，簡稱PPO的優選醫療機構計畫(preferred provider organization)選項也減少。對於不賺錢的產品或營利不佳的地區，保險公司基本上都設法退出市場或縮減服務規模。
柏格說，許多紅藍卡優勢計畫處方藥方案(MAPD)都在限制成長。
報導指出，處方藥品自付額(deductibles)為零的計畫選項同樣減少，但自掏腰包開銷上限平均則調高到490元，或為醫療花費的10%。包括藥品給付的紅藍卡優勢計畫保費，每月金額將從今年平均60元調漲到66元。
購買成藥、牙齒保健、視力服務等紅藍卡優勢計畫為參加者提供的附加福利(supplemental benefits)，明年都將縮小規模。柏格舉例說，牙齒保健福利平均將減少10%，來到2107元。
喬治城大學(Georgetown University)紅藍卡政策倡議研究教授瑞秋‧施密特(Rachel Schmidt)說，雖然市場出現波動，但不代表紅藍卡優勢計畫會一直縮水。她指出，從長遠角度來看，紅藍卡優勢計畫對保險公司而言還是有市場吸引力。
更多世界日報報導
6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死
華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾
Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑
其他人也在看
永和分局攜手新北市牙醫師公會 聯合勤教共同宣導反詐騙
記者黃秋儒／新北報導 為提升市民防詐意識、降低受騙風險，永和警分局昨（20）日於聯合…中華日報 ・ 1 天前
國道貨車猛撞油罐車車頭「壓成鐵餅」 駕駛受困命懸一線驚險獲救
事故發生於昨晚接近11點，當時小貨車正沿國道3號南下行駛，行經彰化快官路段時，突然追撞前方油罐車，油罐車車身龐大且重量驚人，小貨車在強大衝擊下完全不是對手，車頭直接被擠壓到變形，擋風玻璃碎裂四散，車燈、保險桿與零件噴飛在路面上，現場狼藉程度嚇壞後方駕駛，許多...CTWANT ・ 1 天前
國1北上大雅段大貨車撞護欄 駕駛受困、乘客拋飛無生命跡象
國道中山高北上176公里台中市大雅路段，21日晚10時許，發生一起大貨車失控撞上護欄事故，貨車駕駛受困車內，副駕駛座乘客遭拋飛，摔落一旁邊坡，已無生命跡象，國道警方與台中市消防局派員前往救援，處理現場，詳細事故原因有待調查釐清。國道警方調查，25歲吳男駕駛大貨車行駛於中山高北上176公里中線車道，不自由時報 ・ 16 小時前
國道1號大貨車猛撞護欄 「副駕拋飛身亡」現場驚悚
國道警方表示，當時這輛由25歲吳姓男子駕駛的大貨車，行經中線車道期間疑似突然失控，車輛衝向右側，重擊護欄與隔音牆後停下。衝擊力道強勁，造成車頭嚴重變形，吳男受困駕駛座，經消防人員破壞車體後救出，並緊急送往中國醫藥大學附設醫院，所幸目前生命跡象穩定。副駕駛為3...CTWANT ・ 19 小時前
車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝
即時中心／廖予瑄報導國道3大車連撞！國道警察在今（21）日上午10時25分獲報，國道1號北向367.8公里處，高雄瑞隆路段，一名59歲洪姓男子開著營業貨運曳引車，行駛在中線車道，疑似未保持行車安全距離，追撞前方32歲劉姓男子所駕駛的營業用大貨車，導致大貨車再向前推撞；並與前方另一名49歲李男駕駛的營業貨運曳引車發生碰撞。這起車禍意外造成洪男開放性骨折，送醫診治。警方表示，若駕駛因未保持行車安全距離而肇事，將處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。民視 ・ 1 天前
國1南下新竹段4車連撞 小貨車駕駛命危送醫
（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救。中央社 ・ 1 天前
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷EBC東森新聞 ・ 9 小時前
用創意提升金融素養 存款保險徵件比賽得獎名單出爐
【記者蔡富丞/綜合報導】中央存款保險公司（以下簡稱中央存保）主辦之「114 年大專院校存款保險短影音及金句徵件 […]民眾日報 ・ 1 天前
獨家／TWICE開唱倒數 網路送應援小物實則騙運費、個資
獨家／TWICE開唱倒數 網路送應援小物實則騙運費、個資EBC東森娛樂 ・ 1 天前
全聯集團獲四大獎肯定 勇奪首屆「文化影響力大獎」
記者林坤瑋／宜蘭報導 文化內容策進院於二０二五年首度設立「ESG for Cultu…中華日報 ・ 1 天前
國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死
國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死EBC東森新聞 ・ 1 天前
路線減少108條！公路客運營收暴跌 公會爭合理成本調13%、司機加薪5千
國光客運近日再傳欠薪，讓外界再度關注公路客運市場狀況。但其實今年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收...聯合新聞網 ・ 7 小時前
公路客運盼漲合理成本、司機加薪 公路局：初審中
（中央社記者黃巧雯台北22日電）客運全聯會11月提出運價調整案，涉及虧損補貼的「運價合理成本」，盼從45元多調高至近52元，並爭取司機加薪5000元。交通部公路局今天表示，正依程序進行初審作業。中央社 ・ 7 小時前
【公告】光聖國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率
日 期：2025年11月21日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率發言人：莊國安說 明：1.事實發生日:114/11/212.公司名稱:光紅建聖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年11月7日金管證發字第1140361663號函申報生效在案。(2)本公司以114年11月21日為轉換價格訂價基準日。(3)本次轉換公司債之轉換價格訂為每股新台幣1,103.5元，轉換溢價率為105.43%。中央社財經 ・ 1 天前
最高補助21萬！中部客運公車缺300名駕駛 徵才吸引女司機
國內近年大客車駕駛員不足，為補足中部客運公車300名人力缺口，公路局台中區監理所與嘉義區監理所今（22）日聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，共邀集中部縣市19家公路客運、市區客運及遊覽車客運公司現場徵才，順利媒合153人，南投縣一名30多歲施小姐在駕訓班學開大客車，展現加入客運駕駛行列的高度意願。自由時報 ・ 9 小時前
國道嚴重事故！未保持安全距離闖禍…曳引車「面目全非」運將腿骨折
國道1號北向367.8公里，高雄瑞隆路段，今天（21日）上午發生嚴重事故，59歲洪姓男子駕駛曳引車未保持行車安全距離，追撞前方車輛，前車又推撞波及另輛貨車，最終釀成3車追撞事故，至於肇事的洪男，車頭嚴重毀損，腿部開放性骨折，當下意識清醒，送醫救治無生命危險，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
公路客運路線大減108條 公會：爭取調漲合理成本、駕駛加薪
全台公路客運截至9月有529條路線，較疫前108年大減108條，載客量與收入雙雙衰退。中華民國公共汽車客運公會全聯會11月中旬已向交通部公路局提出成本及運價檢討建議，涉及路線虧損補貼的運價合理成本擬調高13％，並強調不漲票價，盼補貼多挹注給業者，同時爭取補貼公路客運駕駛加薪5000元。公路局表示，初審作業中，後續將送費率審議委員會審查。中時新聞網 ・ 8 小時前
國道1號連環車禍！小貨車輪胎脫落害多車追撞 釀1死
國道1號南向107.3公里新竹縣寶山路段，21日下午2時56分發生重大連環交通事故。一輛自用小貨車行駛途中疑因左後車輪脫落，擊中後方營業遊覽車，隨後一輛營業大貨車撞上遊覽車，最後一輛自用大貨車再追撞營業大貨車，釀成連環追撞事故。中天新聞網 ・ 1 天前
小資勇敢撿 零股交易衝天量
美股雙重利空襲擊，迫使資金大舉出逃，在盤面重跌之際，零股大軍展現「化恐慌為貪婪」，大舉搶進0050元大台灣50、台積電等ETF及個股，推升單日零股交易金額衝上288.84億元，刷新今年新高紀錄。工商時報 ・ 20 小時前
卡友注意！10張信用卡「走入歷史」 影響名單一次看
2025年信用卡停卡名單！日前新光、玉山、富邦等銀行皆啟動停卡與換卡作業，部分信用卡將於年底或2026年前失效。民眾應留意信用卡停卡時程，並及時換卡，以免影響2025年後的使用權益。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前