史上「最瞎樂團」開唱！金曲歌王認證：最目中無人的演唱會

蕭煌奇與全方位樂團日前攜手開唱。中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供

金曲歌王蕭煌奇17日攜手全方位樂團，於Legacy TERA舉辦年度壓軸演出「逗陣的 全方位樂團30年演唱會」，這場醞釀整整30年的舞台終於實現。演唱會共演唱26首歌曲，從音樂一響起便將現場帶回最純粹、最熱血的青春年代，歌迷熱情高喊「耳朵懷孕了」，氣氛沸騰。

為了紀念橫跨30年深厚情誼，蕭煌奇特別與團長王俊傑共同創作全新歌曲〈逗陣的〉，並選在演唱會當天同步數位發行，作為送給彼此、也獻給一路相伴歌迷的重要里程碑。

廣告 廣告

蕭煌奇與全方位樂團日前攜手開唱。中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供

蕭煌奇與李炳輝合唱〈流浪到淡水〉。中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供

演唱會一開場即送上驚喜彩蛋，李炳輝驚喜現身力挺代，親自登台合唱〈流浪到淡水〉，熟悉旋律一出，全場情緒瞬間被點燃。據悉，李炳輝在得知演唱會消息後，特地獨自前來支持老朋友，真摯情誼讓現場觀眾動容。

全方位樂團也端出滿滿「回憶殺」，以林強的〈向前走〉揭開序幕，安可時則以〈鼓聲若響〉作為收尾，前後呼應30年音樂旅程。這兩首歌曲正是樂團草創時期最常演唱的作品，如今再度於舞台響起，喚起全場滿滿青春記憶。

蕭煌奇與全方位樂團日前攜手開唱。中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供

在「那些年我們唱的歌」橋段中，團員輪番獻唱90年代經典金曲，舞台宛如時光機，最終以全員合唱〈黃昏的故鄉〉，將集體回憶一次唱進人心。台上互動笑點不斷，王俊傑打趣說因為「蕭煌奇瞎得比較晚」，所以兩人雖然比較晚認識，反而相見恨晚、默契一拍即合。蕭煌奇也自嘲表示，這大概是「最目中無人的演唱會」，讓現場笑成一片。

尾聲感性時刻依舊不忘幽默，有歌迷打趣喊他們是「史上最瞎的樂團」，團員們聽了大笑回：「沒錯，我們整團七個人全部都是瞎子，果然是史上最瞎的樂團！」笑中帶淚的自嘲，讓全場再次被情感包圍。演唱會最終於晚間十點半左右落幕，比預計好多唱了半小時的歌，全方位樂團笑說，如果不是場地會罰錢，「這一夜，鐵定還會繼續唱下去。」

蕭煌奇與全方位樂團日前攜手開唱。中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供



回到原文

更多鏡報報導

獨家／蕭亞軒消失3年不斷進出醫院 閨密顫抖吐內幕：真的很辛苦

獨家／「豪門媳婦」噩夢糾纏17年！蜜雪怒撕標籤淚訴：擔心孩子安全

周杰倫率4分身「送外賣」 畫面曝光網噴飯：做夢都在笑