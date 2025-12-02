史丹佛捲入出口管制實體名單! 華裔系主任被揭長期合作中國核武研發

《Stanford Review》近日披露，史丹佛大學地球科學系系主任、同時也是史丹佛材料與能源科學研究中心副主任的毛立文長期與中國核武研發相關機構合作，引發學術與國安疑慮。 圖：翻攝自 X @Byron Wa

[Newtalk新聞] 近年美中關係緊張，雙方的對抗也逐年升溫，而《Stanford Review》披露，史丹佛大學地球科學系系主任、同時也是史丹佛材料與能源科學研究中心（SLAC）副主任的毛立文（Wendy Mao），多年來與一家被美國正式列入「出口管制實體清單」的中國研究機構 HPSTAR 維持長期合作關係，而該機構被美方與加拿大官方文件認定為中國核武研發體系的關聯單位，引發美國學界與國安圈高度關切。

報導指出，HPSTAR 全名為「高壓科學與技術研究中心」（Center for High Pressure Science and Technology），2020 年即被美國商務部列入實體清單，官方說明其「由中國工程物理研究院（CAEP）擁有、營運或直接附屬」，而 CAEP 正是中國核武器研究、發展與試驗的核心機構。加拿大政府 2024 年的「具名研究機構名單」亦明確將 HPSTAR 註記為中國核武體系的「別名機構」。

《Stanford Review》調查顯示，毛立文過去 20 多年來，至少與 HPSTAR 合著超過 50 篇學術論文，其中在 HPSTAR 被列入實體清單後，仍持續發表至少 12 篇具同儕審查的研究成果。相關論文經費來源包括美國能源部、國防部、國防高等研究計畫署（DARPA）、國家科學基金會（NSF）、國家衛生研究院（NIH）與美國航太總署（NASA）等多個聯邦機構。

據文章，毛立文本身專精於極端高壓與高溫環境下的材料行為研究，而該領域正是現代核武與先進武器設計所不可或缺的基礎科學。加州大學柏克萊分校高壓材料專家、曾任美國國家科學院「國際安全與軍控委員會」主席的讓洛茲（Raymond Jeanloz）受訪指出，高壓實驗與鑽石對頂砧技術本就廣泛應用於核武相關研究，一旦這類方法與敏感材料結合，勢必會引發國安疑慮。

報導也揭露，毛立文至少培養過 5 名與 HPSTAR 具有直接任職關係的博士級研究人員，其中部分人在史丹佛與 SLAC 實驗室內，曾同時參與由美國能源部、國家核安局與 DARPA 資助的研究計畫。另外有至少 1 名 HPSTAR 背景的博士後研究員，曾同時在美國國家實驗室進行聯邦出資研究。

此外報導提到，毛立文自 2016 年至 2019 年間，曾擔任 HPSTAR 上海實驗室訪問學者，且目前也仍然保有 HPSTAR 的電子郵件帳號，但其史丹佛校內公開履歷列出 43 項學術機構關聯，並未揭露該段經歷，引發學術界質疑其是否違反能源部外國關聯揭露規定的爭議。中國研究安全專家伊茲（LJ Eads）指出，依規定，能接觸 SLAC 與國家實驗室資源者，須完整揭露外國任職關係，而《Stanford Review》則表示，目前尚無法確認毛立文是否有取得相關豁免。

在經費來源方面，報導指出，毛立文與 HPSTAR 合著多項研究，其中有部分同時獲得美國國家核安局與中國 CAEP 旗下「國家安全學術基金」的共同支持，而該基金正是中國核武體系用來吸納基礎科研能量的重要資金管道。

去年 11 月，毛立文發表一篇獲得 NASA 系外行星計畫資助的論文，合作者包含中國科學技術大學學者，引發質疑其是否違反「沃爾夫條款」的討論。該條款原則上禁止 NASA 經費用於與中國官方機構進行雙邊合作，目前尚無證據顯示此案有獲得正式豁免。

此外，今年 9 月毛立文與多名 HPSTAR 研究人員合著論文，研究過程涉及阿崗國家實驗室、勞倫斯柏克萊國家實驗室與布魯克海文國家實驗室的先進 X 光與雷射設備。伊茲警告，即便屬於「基礎研究」，一旦涉及受出口管制的實體設備與技術操作，仍可能構成技術外流風險。

報導提到毛立文的父親毛可光（Ho-Kwang Mao）過去即為美國高壓物理與核武基礎研究的重要人物，曾領導國家核安局與卡內基研究院共同設立的核武研究聯盟中心，2012 年轉赴 CAEP 體系後，參與 HPSTAR 的創建。

《Stanford Review》指出，相關證據已於一年多前送交美國能源部、聯邦調查局與史丹佛校方，但包括 DOE、DARPA、國防部在內的多個單位，至今仍持續資助與該合作網絡交叉的研究計畫。報導強調，目前多數合作仍符合「基礎研究」的法律定義，在法規上並未全面禁止，但已充分暴露出美國學界在國安審查與科研開放之間的制度性漏洞。

