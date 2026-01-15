自由時報

史丹佛胡佛研究所成立「施明德專檔」 1985年致蔣經國親筆信首曝光

陳昀
施明德1985年4月1日發動無限期絕食當日，在綠島監獄親筆寫給時任總統蔣經國的信件正本首度曝光。(記者陳昀攝)
〔記者陳昀／台北報導〕史丹佛大學胡佛研究所今與施明德基金會舉行「施明德先生專檔(Shih Ming Te Collection)」成立茶會暨合作簽署儀式，現場首度展示許多未公開史料，其中包括施明德1985年4月1日發動無限期絕食當日，在綠島監獄親筆寫給時任總統蔣經國的信件正本，要求特赦「高雄事件」受刑人(不包括他自己)，並促使憲政體制正常化，尊重在野團體合法地位，促進國家團結。

根據現場公布的《給蔣經國總統的一封信》，施明德在信中向總統提出2點諍議，首先是請總統特赦「高雄事件」(本人不包括在內)近年來在國內外反對政府的人與事，促成國家真正的團結與祥和；二是依據憲法使民主政治正常化、制度化，並尊重在野團體的合法權益與地位。

信中寫道，若總統能採取上述睿智行動，確信海內外在野團體必會遵循4項原則，共同為國事戮力：一、承認現行的憲政體系；二、維護國家元首的尊嚴；三、支持反共國策；四、堅守以非暴力的方式，促進台灣的人權與民主化。

施明德文化基金會董事長施陳嘉君說明，這份正本之所以能重回世人眼前，歸功於律師李念祖2003年無懼權威，義務代理施明德狀告檔案局，才得以取回當年統治者以非法手段扣押的私人文件。

施陳嘉君指出，1980年美麗島軍法大審時，施明德趴在牢房的地板上奮筆疾書6萬字，寫下〈奉獻者的最後剖白〉，那是面對唯一死刑的「剖心之作」；1985年開始決定無限期絕食，他再次紀錄〈奉獻者的最後腳步〉，這是他自願走上祭壇的腳步，施明德先生孤軍奮戰，笑傲統治者的法庭，這份手稿連同絕食日記約5萬字，都是從未公開的第一手史料。

施陳嘉君也朗讀一段日記，當中描述絕食開始那一刻的肅穆氣氛：「3月31日夜9點，我把劉隊長找來，正式的把施明德絕食聲明還有給蔣經國的函交給他。然後，我把房內所有可以吃的東西通通都搬到外役的房裡，然後把遺書、部分信函以及房內所有的箱子都加上了封條，把筷子折斷，把碗打破，以示今生不再進食。這一場不知如何演變、也不知怎麼收場的聖戰，終於要展開了。這將是我一生最重要的戰鬥之一。」

施陳嘉君指出，施明德總是給自己選擇扮演最吃力不討好的角色：奉獻者、寬恕者、和解者；1995年當全世界都在憂慮民進黨的台獨黨綱將威脅台海現狀時，施明德在華府對世界說：「台灣已經是一個主權獨立的國家，民進黨執政不必也不會宣告台灣獨立。」世界放心了，民進黨支持者卻反彈了起來，其實〈奉獻者的最後告白〉，也就是後來出版的《施明德的遺囑》當中，就有提到「中華民國模式的台灣獨立」或兩岸問題的解決方案，自始至終，施明德先生從未有一絲一毫的背離過自己所追求的政治目標。

施陳嘉君說，她相信，當歷史能夠被好好的保存，就是給真相買了一個保險；當知識可以被公開的研究，民主就會更有抵抗力；當跨國的合作可以形成，人類的公共利益就能夠走得更遠。胡佛研究所與施明德文化基金會的長期合作，相信能讓國際學術界有更多更多的年輕學生以及年輕的學者更願意投入到台灣研究，讓台灣研究有更開闊的視野跟更多面向的角度。

