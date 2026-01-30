史丹利大叔「病毒感染」左臉麻痺、流口水 老婆Gigi一看發文爆氣：沒跟我說

知名旅遊作家史丹利與藝人Gigi（林如琦）是演藝圈著名的熱血夫妻檔，兩人經常連袂出席活動並分享旅遊點滴。史丹利今（30日）於社群平台發文坦承，近期因病毒感染導致左半邊臉部無力與麻痺，甚至出現「嘴歪眼斜」的病徵，生活起居受到不小影響。然而，老婆Gigi在看到貼文後才知道丈夫隱瞞病情就醫，憤而在留言區表達不滿。

史丹利病毒感染。翻攝熱血史丹利大叔應援團臉書

病毒感染致顏面神經受損

史丹利在文中詳述病情，表示因為病毒感染的關係，他的左半邊臉部變得無力且麻痺，讓他深切體會到何謂「嘴歪眼斜」。他提到，由於左臉沒力氣也沒感覺，一不注意口水就會流出來，喝水吃東西時也容易漏出，自嘲是「實現真正的嘴巴有洞」。

此外，眼部功能也因感染受限。史丹利指出，目前左眼要閉起來比較吃力，眨眼動作困難，因此會不時流眼油。儘管身體出現異狀，他仍發揮幽默性格表示，這陣子若在路上看到他歪嘴笑，「是因為我生病沒辦法，絕對不是在模仿冠希哥」，並信心喊話：「我俊俏的臉龐還是會回歸的喔！不然的話真的就一輩子學冠希哥了啊。」

Gigi留言。翻攝熱血史丹利大叔應援團臉書

瞞病就醫惹怒老婆Gigi

雖然史丹利在文中強調已經看過醫生，病情並非極度嚴重，希望外界不用為他擔心，但其「先斬後奏」的行為卻惹惱了妻子。Gigi直接在該篇貼文下留言：「我真的很生氣你都沒有跟我說，今天看完醫生才讓我知道。」語氣顯得相當氣憤。

史丹利與Gigi結婚多年，近期兩人剛慶祝結婚10週年，平時生活重心除了旅遊，也共同擔任京都文化觀光大使。史丹利目前已接受醫師治療，並表示該病症應該是可以痊癒的，這段時間將持續觀察恢復進度。



