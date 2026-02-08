史丹利怒轟NCsoft《AION 2》！超長勸世文別碰《天堂：經典版》：台服不被當人

前《英雄聯盟》S2 世界冠軍史丹利（Stanley）最近針對 NCsoft 旗下 MMORPG《天堂：經典版》的上市掀起熱議。當被粉絲問到是否會玩《天堂：經典版》重溫經典時，史丹利發了篇超長的文章憤怒表態「絕對不可能」，並以自身在《AION 2》（永恆紀元）的慘痛經驗為例，批評該遊戲原廠 NCsoft 的營運手段惡劣，直言這是他有玩過「最噁心的 MMORPG」，呼籲玩家慎選遊戲廠商。

史丹利在《AION 2》上有不好的體驗。（圖源：Facebook@stanleyLOL）

史丹利在個人 Facebook 上詳細舉例了多個《AION 2》遊戲內的亂象，指出外掛與工作室腳本氾濫已經嚴重破壞遊戲平衡。從採集點被外掛全面霸佔、排行榜遭工作室惡意洗分，到深淵充滿腳本掛機，官方對這些影響遊戲體驗的問題幾乎都採取放任態度「完全不抓」。然而，假如正常玩家私下交易擋到了官方財路，官方卻會迅速祭出封鎖的手段，這種對外掛縱容、對玩家嚴苛的雙重標準，讓他感到不可思議。

針對《AION 2》經濟系統，史丹利更是火力全開批評剝削機制。他指出遊戲設定了每日金幣獲取上限，導致正常玩家想變強，就只能被迫向官方管道購買遊戲幣。然而官方交易所的匯率非常差，價格往往是玩家間私下交易的兩倍以上。官方為了確保自身抽成收益，對於私下交易抓得非常嚴格，這種「只顧撈錢、無視體驗」的營運吃相讓他相當的厭惡。

最讓史丹利氣憤的是台港澳伺服器遭受的嚴重「差別待遇」。他指出韓服營運嚴謹，違規必鎖且服務完善；反觀台灣玩家的地位低下。他舉例自己先前因為系統標示不清楚誤刪道具，台服客服冷淡回應「無法回復」，但同樣情況在韓服卻能獲得官方公告補償。就聯台服客服的回應速度也非常慢，甚至出現莫名鎖帳號且不給出任何解釋的情況，讓他再次批評 NCsoft 根本沒把台灣玩家當人看。

而對《天堂：經典版》，史丹利則是認為，依照過去情況，很可能會重演類似的情況，過一陣子後開始限制掉寶金幣上限、逼玩家使用昂貴的官方交易所…等，呼籲玩家「除非想體驗當狗的感覺」否則別碰。這篇勸世文也吸引許多網友共鳴，紛紛在留言區聲援「以前覺得橘子有夠黑，玩了NC的才發現黑橘還算客氣了」、「大實話，全面抵制」、「胖叔叔不要氣」、「沒錯 這就是NC」、「Aion2台灣人連台服不用vpn會lag真的是最大笑話」、「就跟天堂W，一開始說不會出金變一樣」