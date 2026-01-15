史丹利情人節限定版隨行杯 靈感來自蛋糕裱花

以耐用、粗獷風格聞名的生活風格品牌Stanley 1913，近日推出最新一波隨行杯與生活用品系列，外型設計吸睛，被不少粉絲形容「美到犯規」。

根據Parade網站報導，史丹利(Stanley)公布的2026年情人節限量系列主打「人人都適合送」，無論是日常散步的夥伴、摯友、同事，甚至家中的毛小孩，都能在這波新品中找到對應選擇。商品橫跨補水用品、咖啡隨行杯與酒吧器皿，同時也回歸廣受歡迎的Everyday Pet Bowl寵物碗。

此次情人節系列被視為品牌歷來最「甜美」的一次，主打Pink Velvet Cake與Red Velvet Cake兩款新配色，靈感來自蛋糕上的裱花裝飾。品牌方在新聞稿中表示，產品側邊點綴愛心圖案，搭配高亮澤塗層與金色細節，整體包裝也升級為送禮等級，「幾乎不需要再另外包裝」。

全系列產品包括人氣爆紅的Quencher H2.0 FlowState Tumbler，提供20、30與40盎司款式、11盎司Reserve紋理紅酒杯、Everyday Pet Bowl以及全新推出的16盎司Transit Surround Mug保溫杯。除了外型設計備受關注，這次情人節系列也同步推出全新咖啡杯型Transit Surround Mug保溫杯，為史丹利產品線增添新成員。

品牌方指出，Transit Surround Mug保溫杯採360度啜飲設計，瓶身纖細，適合通勤時保持飲品溫度，也能作為日常穿搭的風格配件。杯蓋中央設有按壓式開關，只需輕按即可開關並達到防漏效果，方便隨身攜帶。這波新品延續史丹利近期多款話題聯名與限量設計的熱度，包括品牌首度推出的亡靈節(Día de Muertos)系列以及為迎接農曆新年、象徵火馬年的火紅配色隨行杯。

Stanley 1913 2026年情人節限量系列將於1月14日上午9點(太平洋時間)／中午12點(美東時間)正式開賣，販售通路包括官方網站Stanley1913.com以及亞馬遜(Amazon)、Dillard’s等指定零售商。

