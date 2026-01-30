史丹利「臉歪嘴斜不自覺流口水」 瞞著Gigi一週病況曝光

史丹利和老婆Gigi本月初去日本時他的裡已經不太正常。（翻攝自臉書）

藝人史丹利近日在社群平台親自透露，因病毒感染導致左半邊臉部出現無力與麻痺狀況，讓他首度深刻體會「嘴歪眼斜」的感覺。他形容左臉不僅較沒力、感覺遲鈍，吃東西、喝水時容易漏，左眼也因閉合困難而常流眼油，所幸就醫後醫師評估並不嚴重，也強調狀況可望痊癒，請外界不用過度擔心。

即便身體不適，史丹利仍不改幽默本色，自嘲近期若被看到笑容怪怪的，「絕對不是在模仿冠希哥」，還笑說俊俏臉龐一定會回歸，否則就真的要「一輩子學冠希哥」。

廣告 廣告

史丹利近期因病毒感染導致顏面神經失控。（翻攝自臉書）

然而，史丹利的病況也讓太太 Gigi 驚魂未定。她透露自己近日忙於工作與尾牙主持，直到史丹利看完醫生返家才坦承左臉從週一就開始不太協調，當下讓她相當驚慌又傻眼，直言完全沒想到情況已經嚴重到需要就醫。史丹利則解釋，因擔心太太過度緊張、碎念，才選擇先隱瞞病情。

Gigi心疼表示，身體狀況不能輕忽，所幸就醫後史丹利已乖乖吃藥，盼他能早日恢復健康，也忍不住向男性們喊話，別再把病痛當成小事處理，「一個沒注意，可能會造成意想不到的後果」，更直言希望另一半以後不要再隱瞞身體狀況，笑說自己「心理素質其實很低」。她自己近期也身體欠安，一週前才倒嗓失聲，讓她超級焦慮。

更多鏡週刊報導

洪都拉斯潑豆渣洩憤 吳皓昇灰頭土臉

相隔兩年再見台粉 10CM 攜新專輯《5.0》3/20 台北開唱

泰劇《天生一對》男星、女星夫妻結婚6年 痛失懷孕9月孩