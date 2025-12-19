史低來襲！Steam冬季特賣今開跑 法環、魔物獵人破盤價

（記者許皓庭／綜合報導）全球數位遊戲平台 Steam 於今（19）日正式啟動年度最大規模的「冬季特賣」（Winter Sale）。本次活動不僅集結多款入圍 TGA 年度遊戲的高人氣作品，更有多部 3A 大作刷新歷史最低價紀錄。其中，互動式電影神作《底特律：變人》罕見下殺至 1 折，僅需 99 元即可入手，引發社群熱烈討論。本次特賣涵蓋各類熱門領域，是玩家擴充收藏庫的最佳時機。

圖／全球數位遊戲平台 Steam 於今（19）日正式啟動年度最大規模的「冬季特賣」（Winter Sale）。（翻攝 Steam 網站）

在本次冬季特賣清單中，多款近期備受矚目的新作均列入折扣行列。包括入圍今年 TGA 年度遊戲大獎的《空洞騎士：絲綢之歌》、《天國降臨：救贖 2》與《黑帝斯 2》等，皆祭出程度不等的優惠。此外，話題度極高的動作大作《艾爾登法環 黑夜君臨》與《魔物獵人 荒野》亦出現破盤價位。對於喜愛撤退射擊類型的玩家，目前最受歡迎的《Arc Raiders》同樣在此次特賣中釋出新低價格。

廣告 廣告

除了近年新作，經典遊戲的折扣力度更是驚人。本次特賣亮點之一在於多款重磅大作均跌破千元大關，如《戰神：諸神黃昏》與《刺客教條：暗影者》均提供 33% 至 50% 的降幅。RPG 愛好者則可關注《女神異聞錄 5 皇家版》與《神諭：原罪 2 終極版》，兩者均具備極高的評價與遊玩時數，在大幅折扣後 CP 值相當顯著。

Steam 冬季特賣重點遊戲清單

遊戲名稱 原價 (NTD) 特價 (NTD) 折扣幅度 底特律：變人 990 99 -90% 死亡之島 2 1,463 146 -90% 神諭：原罪 2 終極版 1,038 259 -75% 女神異聞錄 5 皇家版 1,790 537 -70% 惡靈古堡 4 1,190 476 -60% 天國降臨：救贖 2 1,755 877 -50% 刺客教條：暗影者 1,990 995 -50% 魔物獵人 荒野 1,990 1,094 -45% 沉默之丘 f 2,099 1,217 -40% 戰神：諸神黃昏 1,490 998 -33% 戰地風雲 6 2,099 1,469 -30% 艾爾登法環 黑夜君臨 1,190 892 -25% 黑帝斯 2 488 366 -25% 雙影奇境 1,499 1,124 -25% Arc Raiders 1,319 1,055 -20% 空洞騎士：絲綢之歌 328 262 -20%

更多引新聞報導

和泰砸百億買日本經銷！創立首度反攻東瀛 震撼汽車市場

憲法法庭判《憲訴法》修法違憲 大法官人數「10人門檻」宣告失效

