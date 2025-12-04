史努比家族陪你過臺北市耶誕節 U:NUS跨年彩蛋新歌＋神秘演出

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】臺北市長蔣萬安出席由臺北觀光傳播局舉辦的「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，正式宣告臺北三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「臺北最 High 新年城—2026 跨年晚會」全面啟動！另外，男團U:NUS也特別出席站台唱跳新歌；活動宣傳大使韓籍啦啦隊女神安芝儇也介紹臺北市聖誕活動，蔣萬安致詞時強調，這是市府首次將三個年度慶典活動聯合亮相，將為市民朋友及國內外旅客帶來前所未有的節慶體驗。

▲史努比家族陪你過臺北市耶誕節（楊珊雯拍攝）

蔣萬安表示，隨著天氣轉涼，臺北市逐漸瀰漫濃厚的耶誕氛圍。特別感謝信義區百貨企業夥伴的共同努力，在新光三越前矗立一棵高達20公尺的銀白色巨型聖誕樹，搭配動態聖誕火車，打造全臺獨有的聖誕場景。此外，今年的活動也特別結合了知名IP角色Snoopy及其夥伴，讓這些可愛的角色走進臺北的城市地標，為各個角落增添童趣與歡樂。

▲臺北市長蔣萬安（楊珊雯拍攝）

蔣萬安也提到，由自來水處舉辦多年的「公館聖誕季」也將同步結合Snoopy系列氣偶、玩偶及燈飾，邀請大小朋友一同前來感受溫馨耶誕；而備受矚目的「臺北最 High 新年城—2026 跨年晚會」則規劃了堅強的表演陣容，更多精彩的「彩蛋」卡司將在12月份陸續公布。蔣萬安歡迎所有期待跨年活動的朋友，屆時能一起欣賞精彩表演，並在市府廣場前共同倒數，欣賞絢爛的101煙火秀。

蔣萬安特別強調，這一次臺北市政府結合百貨以及商圈，針對普發現金推出加碼獎項包括台積電股票、1000萬元紅包、電動汽車、NBA賽事雙人來回機票，歡迎大家盡情來臺北消費。每一筆消費只要滿200元，就有抽獎的機會。

蔣萬安最後表示，年度接近尾聲，祝福所有好朋友一切順心。期待大家相聚跨年晚會，在市府廣場前一起欣賞101的璀璨煙火，共同迎接2026年。

即將在臺北最 High 新年城演出，男團U:NUS表示：「今年有為臺北最 High 新年城創作新歌，並神秘的說，我們有與一位神秘嘉賓合作演出」，歡迎大家12月31日，一起來臺北最 High 新年城欣賞眾多歌手演出，還有101精彩煙火秀。

▲男團U:NUS（楊珊雯拍攝）

蔣萬安接著出席遠東集團2025「世界有愛 · 希望同在」耶誕點燈儀式，他先是感謝所有到場的貴賓，也表示很榮幸能在這個美麗的夜晚與大家共聚一堂。每年，這個點燈儀式標誌象徵著臺北聖誕季正式開始，相信大家都能真切感受到溫暖氛圍與喜悅。

活動宣傳大使韓籍啦啦隊女神安芝儇

蔣萬安強調，今晚的耶誕點燈儀式不僅是點亮一棵樹，更是點亮人們心中的希望。美麗的耶誕樹作為和平、愛與感恩的燈塔，提醒大家珍惜與家人、摯愛共度的時光，以樂觀的態度展望即將來臨的一年。

最後，蔣萬安預祝大家聖誕快樂、新年快樂。並特別對外交使節致以感謝，謝謝外交使節們共襄盛舉、點亮臺北的夜。