史努比控快來！台中打造最可愛交通城市 人行號誌燈、公園處處可見

市府交通局今年以史努比宣傳交通安全，即日起大大小小史努比在市政公園展示，晚上還會發光。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕透過史努比造型來提醒民眾交通安全；中市政府交通局今天表示，2026年將攜手全球知名Snoopy與其兄弟姊妹的造型，打造全台最可愛的交通安全城市，要以經典角色魅力，行銷遍布台中市所有交通場域，從人行號誌燈、公車候車亭、捷運站、停車場到校園，目前民眾可從交通號誌看到史努比，未來可看到候車亭上史努比躺在亭上，而今天率先登場是在市政公園大大小小的史努比及其朋友，晚上還會發亮。

交通局長葉昭甫表示，今年將攜手全球知名Peanuts(花生漫畫)團隊合作，從2026年第一季陸續啟動，自1月19日至2月22日，於中市府及市議會前市政公園率先展出3公尺高Snoopy與Olaf大型氣偶與30個小小史努比與朋友的可愛立體裝置，Snoopy與Olaf晚上還會發亮，營造城市「搶先版」的Snoopy安全交通主題區。

葉昭甫指出，這項「跟著史努比，歡迎安全遊台中」計劃，還在台中市政府周邊台灣大道與文心路口，導入Snoopy造型人行號誌燈，這些特別設計的三燈式號誌將以Snoopy與兄弟姊妹的經典站姿取代其中一燈。

交通局表示，今年起將陸續於台灣大道公車站等地推出一系列Snoopy主題公車候車亭與公車車體視覺，如史努比躺在候車亭上，電子站牌以Snoopy與兄弟姊妹畫面呈現等候資訊，部分路線在沿途公車亭刊登「分段式Snoopy漫畫」，有些公車車體則會換上Snoopy主題貼圖，導入交通局交通安全宣導內容，亦規劃停車場從入口、電梯、繳費機到停車格塗裝皆能看到Snoopy與兄弟姊妹的身影，成為親子與旅客必拍的新亮點。

另交通局預計選定一所示範學校，在校園周邊完成主題化改造，包括停車區整體視覺、校門口圍牆安全標語更新等，規劃由孩子參與的Snoopy交通安全著色比賽，讓交通教育從小做起。

中捷市府站前路口行人號誌，出現史努比。(記者許國楨攝)

史努比不僅會走路還會停下來點頭、抬頭。(記者許國楨攝)

大大小小史努比在市政公園展示，晚上會發光。(記者蘇金鳳攝)

市府交通局今年以史努比為造型宣傳交通安全。(記者蘇金鳳攝)

