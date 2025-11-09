史努比登場「2025 SNOOPY RUN：台中場」6000人熱力開跑
記者陳金龍／台中報導
繼美樂蒂、兔瓏、褲褲兔等知名ＩＰ後，陪伴全球粉絲數十年的人氣角色「史努比」接力登場！九日清晨於中央球場化為路跑活動「二０二五 ＳＮＯＯＰ丫 ＲＵＮ：台中場」，吸引逾六千名跑友、粉絲熱情參加。現場眾多粉絲穿上史努比造型斗篷，與ＩＰ主角查理布朗一同穿過史努比造型的出發拱門，糊塗塌客與夥伴們也驚喜現身，讓萬坪綠茵頓時成為花生漫畫場景，場面熱鬧溫馨。
台中市政府運動局表示，中央球場以舉辦多元主題路跑聞名，今年度共規劃共十五場ＩＰ主題活動，包含漫畫、電影、卡通與遊戲等多元主題，不僅打造沉浸式運動體驗，更讓市民在運動中釋放壓力、享受樂趣。
運動局副局長謝明儒出席活動表示，史努比以樂觀、天真又幽默的形象廣受各世代喜愛，期許大家大手拉小手相約中央球場，一起用歡笑與汗水迎接健康生活。
主辦單位指出，此次活動規劃三點五公里的輕鬆路線，適合親子及好友同樂，沿途設有主題造景與互動拍照區，並於會場安排ＳＮＯＯＰ丫及查理布朗拍照見面會，讓粉絲彷彿走入花生漫畫世界中盡情拍照留念，同時達到運動紓壓的效果。
