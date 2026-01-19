史努比紅綠燈在台中！市府推「最可愛交通安全城市」 經典角色現身公車站、停車場

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中市政府交通局攜手全球知名 Peanuts（花生漫畫） 團隊，以 Snoopy 及其經典角色打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。並於今(19)日起至2月22日於台中市議會前綠地廣場展出3公尺高 Snoopy 與 Olaf 大型氣偶，還有在市府周邊台灣大道與文心路口，也將率先導入 Snoopy 造型人行號誌燈，讓城市街景更具趣味與親和力。

台中市政府交通局今日宣布，攜手全球知名 Peanuts（花生漫畫） 團隊，以 Snoopy 及其經典角色打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。計畫將交通安全理念融入日常城市場域，從人行號誌燈、公車候車亭、捷運站、停車場到校園周邊，全面導入溫暖、可愛且高度辨識的視覺設計，讓市民與旅客在日常移動中，以更輕鬆、友善的方式理解並落實交通安全。

廣告 廣告

交通局也特別規劃前導暖身活動，自1月19日至2月22日於台中市議會前綠地廣場展出3公尺高 Snoopy 與 Olaf 大型氣偶，以及多組 FRP 立體裝置與拍照打卡點，打造「搶先版」Snoopy 交通安全主題區，邀請市民提前感受台中交通新主張的第一步。同時，市府周邊台灣大道與文心路口，也將率先導入 Snoopy 造型人行號誌燈，於既有三燈式號誌中融入角色經典站姿，讓城市街景更具趣味與親和力。

另外，交通局規劃自2026年起，於台灣大道等重要路線公車站陸續推出 Snoopy 主題公車候車亭及公車車體視覺，電子站牌也將結合 Snoopy 與角色兄弟姊妹呈現等候資訊。部分路線更規劃於沿線公車亭刊登「分段式 Snoopy 漫畫」，讓乘客搭乘完整路線即可欣賞完整故事，並結合交通安全宣導，使公車成為移動中的城市微型展場。

交通局強調，「跟著史努比，歡迎安全遊台中」不只是視覺改造或授權合作，而是透過 Snoopy 跨世代、具療癒力的形象，讓交通安全自然融入市民生活，打造更友善、更有溫度的城市交通環境。未來也將持續與 Peanuts 團隊密切合作，依各階段規劃調整細節，兼顧視覺創意與公共安全標準，期待2026年由 Snoopy 陪伴市民安心穿梭城市，在日常中感受交通安全與城市溫度。

原始連結







更多華視新聞報導

史努比陪你過馬路！ 台中逢甲創新號誌盼提高交通安全

台中龍井車道「鹿」上驚魂 逆向亂竄駕駛緊急剎停

金門金湃節熱鬧開跑 史努比萌翻全場

