史努比花生茶飲快閃店 即起至4/6登陸華山

記者古可絜／臺北報導

「史努比花生茶飲快閃店」即日起至4月6日在華山1914文化創意產業園區中二館登場，以港式風情結合馬年史努比為概念，從大型氣球裝置、限定餐點、周邊商品一次到位，不論是史努比的粉絲，還是熱愛港式茶飲與復古氛圍的城市旅人，都不能錯過這場期間限定的港式快閃體驗。

快閃店設置以馬年為主題的「馬年史努比充氣公仔」，喜氣洋洋的造型將陪伴民眾迎接新年的到來；除此之外還有「史努比菠蘿油充氣公仔」與「歐拉夫菠蘿油充氣公仔」，融入經典港式元素的史努比與歐拉夫，展現出滿滿創意與趣味。

除必拍的充氣裝置，快閃店也首度推出「史努比造型雞蛋仔」，以外酥內軟的港式雞蛋仔，搭配花生漫畫角色造型呈現，療癒又吸睛，是快閃店最受矚目的限定美食。現場販售多款花生漫畫結合港式飲茶元素的限定商品，首推「花生飲茶玩偶吊飾」，趴在菠蘿油上的樣子超呆萌，有史努比、歐拉夫、小黃鳥款可選擇，掛在包包、鑰匙或隨身小物上，走到哪都可愛到不行；「花生漫畫磁吸小燈牌盲盒」，一次入手花生漫畫的經典人物造型，吸在冰箱上還是辦公桌鐵櫃上，都瞬間變成迷你港式霓虹街。

新年好運必備的「花生漫畫財神爺」與「金元寶玩偶吊飾」，花生漫畫財神爺造型超可愛，還有金元寶玩偶幫民眾招財；「史努比騎木馬玩偶吊飾」，跳上木馬迎接馬年到；「史努比馬年裝扮玩偶吊飾」則是史努比換上馬年裝扮，12cm吊飾大小可隨身攜帶，帶來好運一整年。

還有一系列「花生漫畫戴馬帽玩偶」、「花生漫畫戴馬帽玩偶吊飾」、「花生漫畫戴馬帽大頭吊飾」、「花生漫畫戴馬帽大頭抱枕」，史努比與歐拉夫戴上馬帽超逗趣；「花生漫畫大吉大利玩偶吊飾」是全新的柑桔造型，史努比小桔與歐拉夫大吉，圓滾滾的小吉祥果模樣萌度爆表，以及「花生漫畫毛茸茸玩偶吊飾」，史努比和歐拉夫兩兄弟都變成小寶寶，頭上頂著嬰兒毛的模樣，歡迎粉絲們把握展期前往現場打卡選購。

