史努比路口站崗 護台中交安

台中市交通局讓Snoopy走入號誌燈、候車亭、捷運站與校園，讓民眾在日常移動中輕鬆感受交通安全的重要性。（馮惠宜攝）

不只姆明一族，史努比也來了！台中市街頭近來「萌度」爆表，繼市民廣場出現21公尺高的巨型姆明（Moomin），台中市交通局19日宣布聯手全球經典「Peanuts」團隊，將史努比融入城市交通場景，可愛的史努比將進駐交通號誌、公車亭與停車場，打造全台首座沉浸式交通安全城市。

此次合作最受矚目的亮點，莫過於「史努比造型人行號誌燈」，交通局長葉昭甫指出，首批9座特製號誌將於市府周邊的台灣大道與文心路口率先亮相。

與一般小綠人不同，這款特製號誌燈讓史努比「動起來」：綠燈亮起時，史努比會邁步前行；轉為紅燈時，它則會停下腳步，甚至像打瞌睡一樣待在原地。葉昭甫表示，希望透過這種趣味設計，提醒用路人「等紅燈、慢一點」，將交通安全意識落實於日常。

除了號誌燈，台中的大眾運輸場域也將轉型為「移動式微型展場」。交通局規畫在台灣大道沿線公車站推出主題候車亭與公車車體視覺，部分路線更將刊登「分段式Snoopy漫畫」，乘客搭車沿途就能像讀連環漫畫般欣賞完整故事，讓等車不再枯燥。

計畫甚至延伸至停車場，在市政公園周邊市府營運之特定停車場導入主題視覺布置，從入口、電梯、繳費機到停車格塗裝，全面融入 Snoopy角色元素。

為了替今年的全面合作暖身，即日起至2月22日，市政公園率先展出3公尺高的史努比與奧拉夫（Olaf）大型氣偶，現場還有多組立體裝置供民眾拍照。葉昭甫強調，「幸福是一個溫暖的陪伴」，市府希望透過史努比溫暖療癒的形象，讓民眾在穿梭城市、享受便利交通的同時，也能感受到城市的溫度與安全的重要性。