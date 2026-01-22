史努比進駐公園吸睛！ 民眾搶拍美照批「落差大」

台中市 / 綜合報導

台中市交通局和人氣卡通史努比合作，宣導交通安全，不只將台中市區9個路口的行人號誌變成史努比圖案，台中市政公園也有史努比公仔裝置進駐，擺出30隻史努比和糊塗塔克的公仔，還有3公尺高的史努比和歐拉夫大型氣偶，吸引民眾拍照，不過有民眾實際到場發現，網路宣傳的公仔看起來很大很多隻，實際到場只有30隻，與想像有落差。對此，台中市政府沒有多做回應，強調史努比將會在接下來的一年中，陸續出現在公車亭和捷運站陪伴民眾。

公園草地上，一整排史努比和糊塗塔克公仔排排站好，後方還有兩座高達3公尺的史努比與歐拉夫大型氣偶，可愛又吸睛，在網路上掀起熱潮，民眾看到網路影片，紛紛前往拍照打卡，實際來到現場，發現公仔總共只有30隻，高度約只有膝蓋高。

廣告 廣告

有民眾特地從外縣市前來，一看現場直呼，期待與實際落差不小，還有網友說別浪費停車費過來，民眾說：「落差，有啊，當然是他們的宣傳圖，跟現場完全不一樣，它比我想像中的還要小，我以為就是，(公仔)可能跟一個小朋友一樣大，其他的東西好像沒有很多，所以就有點...，小失望。」

原來這是台中市交通局為了宣導行人穿越路口安全，與知名卡通史努比聯名合作，不只在台中9個路口的行人號誌，融入史努比元素，也在市政公園打造主題裝置，才吸引不少民眾拍照打卡，民眾說：「因為還滿可愛的，都還滿好拍的，很多很小隻，滿可愛的。」對於民眾評價不一，交通局不回應，只強調史努比將會在接下來的一年中，陸續出現在公車亭捷運站，持續可愛陪伴。

原始連結







更多華視新聞報導

史努比陪你過馬路！ 台中逢甲創新號誌盼提高交通安全

史努比紅綠燈在台中！市府推「最可愛交通安全城市」 經典角色現身公車站、停車場

高雄Y字型路口紅綠燈不同步 行人地獄？交通局：將調整

