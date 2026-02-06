史努比進駐屏東7漁港 迎接甜蜜情人節

記者李佩玲／綜合報導

迎接西洋情人節到來，屏東縣政府與全球知名《花生漫畫》合作，於屏東7座漁港打造史努比與好友們的角色藝術裝置，並於14日正式點燈，展期至3月14日，邀請民眾夜遊漁港，感受屏東海岸甜蜜藝術氛圍。

屏東縣文化處表示，此次燈光藝術裝置為《How Do You Do, Snoopy?》國際藝術展的作品，活動主題為「甜蜜綻放」，將漁港化身為繽紛甜點樂園，甜甜圈、糖果、棒棒糖與夢幻甜點籠在光影中綻放，讓7座漁港成為療癒又浪漫的夜間藝術展場，包括林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣、紅柴坑、山海，以及小琉球的琉球新漁港等，皆以在地場域為背景，融入藝術創意，呈現滿載幸福的甜味。

文化處指出，5處充氣裝置藝術為2位國際藝術家創作作品，包含韓國藝術家金載容的甜甜圈系列融入花生漫畫角色，喚起觀展者甜美感，以及日本藝術家渡邊理擅長的「仿真奶油藝術」甜點雕塑，為作品注入獨特風格，更增添內心深處對甜美回憶與幸福時刻的情感連結。

文化處表示，漁港燈區每日亮燈時間為下午5時至晚間10時，活動期間於任一漁港與裝置藝術合照，並於3月12日晚間8時前上傳至「屏東縣政府文化處」官方臉書指定貼文，即可參加抽獎，幸福大獎為價值萬元的情人節對鍊，將於3月14日白色情人節公布幸運得主。

活動主題為 「甜蜜綻放」，將漁港化身為繽紛甜點樂園。（取自屏東縣政府網站）