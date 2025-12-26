史努比陪你跨年！台北熱門景點一次看 101煙火、貓空纜車、西門紅樓都入列

Photo Credits： chih07090616、qiuung

跨年不只看煙火，還要被療癒陪伴！今年台北跨年多了超萌亮點，史努比與 PEANUTS™ 漫畫家族暖心現身，陪大家一起迎接新年。從象徵台北夜空最璀璨時刻的台北 101 煙火，到貓空纜車、象山步道、四四南村等熱門觀景點，無論想浪漫遠眺、近距離感受震撼，或是在西門紅樓旁的酒吧沈浸熱鬧氛圍，都能找到最對味的跨年方式。

【台北熱門跨年景點】

PEANUTS™ 漫畫家族遊臺北跨年活動資訊

台北101

貓空纜車貓空看煙火夜景

西門紅樓百年古蹟旁酒吧感受跨年熱鬧氛圍

象山步道看煙火夜景

四四南村近距離看煙火感受眷村老屋氛圍

台北市政府今年首度與PEANUTS漫畫合作，打造6米高史努比，以及慵懶的歐拉夫、安迪、史派克與貝兒等經典角色巨型氣球，限時在北市府「東南廣場」展出。可與台北101創意合照，夜晚亮燈後則是充滿可愛又浪漫的氛圍。

活動時間： 即日起至 2026/1/2

活動地點： 台北市政府周邊、市民廣場（台北市信義區市府路1號）

此外，在信義新天地、台北101、香堤大道周邊，在市府站旁的YouBike停車場也有史努比打卡點! Relove 在這裡打造超夢幻的「會呼吸的聖誕樹」，亮起時像在微微吐息，遠看很有蒲公英的意象，仙氣十足。周邊還有史努比、歐拉夫、查理布朗等經典角色換上銀白聖誕裝，點燈、下雪加上公仔，實在太好拍了!

Relove聖誕樹活動時間：即日起〜2026/1/4

信義區Relove聖誕樹點燈＋下雪時間：每日17:00〜22:00

交通：捷運板南線 (藍線) 至「市政府」站 2 號出口

台北101

台北 101全館今年攜手迪士尼，以經典動畫為主題，打造耶誕燈飾，胡迪、巴斯光年、三眼怪等角色出沒，在 101 周邊打造４大歡樂打卡點，甚至串聯信義路、松智路、水舞廣場人行道的「星光大道」，相當可愛，《玩具總動員》展期長達三個多月，於即日起一路展出至2026/3/8。另外還有台北101跨年光雕展演，從12/27- 1/1 每天晚上六點輪番登場，有迪士尼皮克斯玩具總動員倒數光，陪大家跨年迎接嶄新的2026！

活動期間：2025/11/27~2026/1/1

地點：台北市信義區市府路45號

貓空纜車貓空看煙火夜景

貓空纜車一年一度最受矚目的跨年亮點「星光跨年車廂」，每車最多5人搭乘，提供專屬獨立空間，從高空遠眺101煙火的絢爛，還可以欣賞貓空壯麗夜景，每年一推出就被秒殺。沒搶到纜車票的朋友，仍可入場參與「樂響貓空夜」音樂會，還有機會抽中101限量紀念商品。貓空車站也邀請民眾在2025年最後一天，預約臺北前所未有的跨年體驗。活動當晚將同步開放登上「天空綠洲 Sky Green」高空平臺賞夜景、看101煙火，並可於車站迎賓牆拍攝全新完成的「LOVE 鋼纜藝術」打卡留念。

地址：臺北市文山區萬興里新光路二段8號

西門紅樓百年古蹟旁酒吧感受跨年熱鬧氛圍

在西門紅樓旁跨年，可以選擇在紅樓南廣場的露天酒吧區感受熱鬧氣氛，或前往附近的特色酒吧享受跨年派對，許多酒吧都會舉辦跨年活動並開放訂位。HANKO 60 如醉如夢隱藏在舊電影院招牌後的 Speakeasy 酒吧，裝潢獨特，提供創意調酒。由於每間酒吧空間有限，建議提早前往或確認是否有跨年特別安排。

營業時間：週日~週四 18:00-1:30，週五、六 18:00-2:30

地點：臺北市萬華區漢口街二段60號

交通：搭乘捷運板南線、松山新店線至「西門」站

象山步道看煙火夜景

因外型似象頭而得名象山，與周邊虎、豹、獅山並稱四獸山，山頂僅183公尺相當好爬。象山也是許多攝影迷的朝聖地，居高臨下的視角就能讓快門一次把台北最美的夜景盡收眼底，能俯瞰台北盆地與台北101大樓，視野極佳，如果要到這邊看煙火的話可能要提早卡位，而且要注意別打擾影響到當地居民喔！

地址：台北市信義區信義路五段150巷342弄

交通資訊：搭乘北捷至象山站步行前往，或搭 22 號公車在「吳興國小」站下車徒步 6 分鐘即達。

四四南村近距離看煙火感受眷村老屋氛圍

四四南村是台灣第一個眷村，鄰近台北 101，絕對是觀賞煙火的好地點之一。園區內保留原有魚骨狀架構，棟棟相連成三大建築群，部份房舍更改建成「信義公民會館」，包含特展館、眷村展示館、展演館、社區館、四四廣場及文化公園等多元化展覽用途，除了常態進駐在園區的好丘Good cho's信義店，內設有餐飲及文創商品；周未在廣場也經常有特色市集，為眷村注入新活力。

地址：台北市信義區松勤街50號(松勤街與莊敬路交會區域內)

捷運路線：捷運紅線至「台北101世貿站」

撰稿者/韓微微