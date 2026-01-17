史努比陪你過馬路！ 台中逢甲創新號誌盼提高交通安全

台中市 / 綜合報導

行人號誌燈都有小綠人陪過馬路，台中有9個路口，小綠人變成人氣卡通史努比，紅燈時，史努比會乖乖坐下來等，民眾看了直呼可愛搶著拍照，不過史努比怎麼會變成行人燈號，原來是台中市交通局，希望透過動畫的趣味動作，增加用路人對交通安全的重視。另外在其他路口，還有恐龍和小狗溜滑板的燈號，別出心裁的設計，讓民眾在等紅燈時也能會心一笑。

民眾過馬路，依照行人號誌燈行走，不過走在這個路口一抬頭，除了常見的小綠人，還出現別的圖案，記者戴君伃說：「台中逢甲福星路口，行人號誌燈上加裝面板，人氣卡通，史努比變成指引燈號，遇到紅燈，還會乖乖坐下停等。」

台中逢甲熱鬧的福星路上，行人號誌燈上加裝面板，人氣卡通史努比也變成指引燈號，遇到紅燈，史努比會乖乖的坐下來停等，民眾說：「我們在停紅綠燈，小朋友就告訴我媽媽你看史努比，我想說史努比在那裡，我以為是在那種大的牆面，結果他說你看那個紅綠燈，我說好可愛好驚喜。」

不過民眾也好奇，為什麼史努比會出現在號誌燈上，原來是台中市交通局，為了宣導行人穿越路口安全，在北區、西屯區、南區，9個路口的行人號誌，加上史努比動畫，增加用路人對交通安全的重視，民眾說：「我相信應該可以提升一些，做法還不錯也許可以試驗看看，換一下卡通人物一陣子史努比再換別的。」

可愛的行人號誌燈，讓人忍不住多看一眼的還有台中科博館前，恐龍綠燈時笑咪咪過馬路，一到紅燈急剁步腳底還會冒火，勤美商圈還有小狗溜滑板，讓大人看的目不轉睛，民眾說：「如果有這個的話，應該會想要去每個地方收集。」

另外在嘉義過馬路，也能看見在地美食，超萌的小火雞，會依照燈號變換造型，還會從火雞變成火雞肉飯圖案，號誌燈融合在地特色，讓不少人都直呼被萌到、超級療癒。

