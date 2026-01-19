史努比陪你過馬路! 台中"超萌創新號誌"盼提升交通安全

中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導

史努比來了！這是台中市政府，以輕鬆可愛的方式，提醒民眾重視交通安全，攜手全球知名漫畫團隊，推出"跟著史努比，安全遊台中"計畫，像是在紅綠燈號誌，就引入相關元素，看得見史努比蹦蹦跳跳！另外，還有大型史努比的裝置藝術，提醒行人，注意停、看、聽！





台中打造史努比可愛交通城。(圖/蔡枘埏攝)

這位台北來的遊客，就這樣丟下大行李箱不管，拿起手機，左拍、右拍，從下往上拍，她拍的是行人號誌燈！她說著，好可愛，好可愛呀，原來是它，紅燈不能走的時候，它在原地打盹，隨時都會睡著嗎？ㄟ綠燈它可就醒來啦，短短的腿，輕快一蹦一蹦的，要你也快點過馬路！在交通繁忙的，台灣大道與文心路口，隨時都有人，停下來觀賞，本來的小綠人，休假去，三燈式號誌其中一燈，換成史努比！

台中打造史努比可愛交通城。(圖/蔡枘埏攝)三公尺高的史努比，是大小朋友的打卡熱點，位在議會前方的市政公園，也有大小史努比，旁邊的立牌，提醒民眾，交通往來要注意，記得停、看、聽！台中市政府，攜手全球知名漫畫團隊，推出"跟著史努比，歡迎安全遊台中"計畫，以城市規模串聯多種交通運具，營造"沉浸式"的交安體驗！另外，在公營多個停車場，從入口到電梯，也都有史努比主題視覺，有它的陪伴，台中市有成為可愛交通城的潛力！





